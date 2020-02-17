ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Мінекономіки хочуть збільшити зайнятість за рахунок лібералізації ринку праці

Новини » Економіка     17.02.2020 - 13:54
У Мінекономіки хочуть збільшити зайнятість за рахунок лібералізації ринку праці
Фото: трудова книжка (РБК-Україна)

Через п'ять років українці працюватимуть більше

За п'ять наступних років в Україні буде створено 1 млн нових робочих місць. Такі показники містить урядова "Економічна стратегія: зростання через інвестиції", презентована сьогодні Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Як зазначається в документі, зміни до трудового законодавства мають на меті "забезпечити гнучкість легального працевлаштування при збереженні адекватних гарантій працівників".

У Мінекономіки очікують, що рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці впаде в Україні з 7,6% у 2020 році до 5,2% у 2024 році, а рівень зайнятості збільшиться з 68,2% до 71,4%.

У Мінекономіки хочуть збільшити зайнятість за рахунок лібералізації ринку праці

Як повідомляло РБК-Україна, урядова "Економічна стратегія: зростання через інвестиції" містить план, згідно з яким середня очікувана тривалість життя в Україні у 2024 році має зрости до 75,4 років у порівнянні з 71,76 років у 2018 році.

Відзначимо, за даними НБУ, протягом 2019 року знижувалася зацікавленість українців у роботі за кордоном за винятком пошуку роботи в Німеччині. У той же час, відставання України за рівнем середніх зарплат від сусідніх країн залишається величезним. У третьому кварталі 2019 середня зарплата штатного працівника в Україні досягла 382 євро. У той же час середньостатистичний робітник в Чеській Республіці в третьому кварталі 2019 року отримував 1309 євро (в 3,4 рази більше, ніж в Україні), в Республіці Польща - 1142 євро (у 3 рази), на території Російської Федерації - 636 євро (в 1,7 рази).

У Мінекономіки пояснили найгірший показник ВВП з початку 2016 У Мінекономіки планують збільшити тривалість життя українців
Новини України Міністерство економічного розвитку і торгівліпрогнозбезработица
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся