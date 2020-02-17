У Мінекономіки хочуть збільшити зайнятість за рахунок лібералізації ринку праці

Фото: трудова книжка (РБК-Україна)

Через п'ять років українці працюватимуть більше

За п'ять наступних років в Україні буде створено 1 млн нових робочих місць. Такі показники містить урядова "Економічна стратегія: зростання через інвестиції", презентована сьогодні Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Як зазначається в документі, зміни до трудового законодавства мають на меті "забезпечити гнучкість легального працевлаштування при збереженні адекватних гарантій працівників".

У Мінекономіки очікують, що рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці впаде в Україні з 7,6% у 2020 році до 5,2% у 2024 році, а рівень зайнятості збільшиться з 68,2% до 71,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, урядова "Економічна стратегія: зростання через інвестиції" містить план, згідно з яким середня очікувана тривалість життя в Україні у 2024 році має зрости до 75,4 років у порівнянні з 71,76 років у 2018 році.

Відзначимо, за даними НБУ, протягом 2019 року знижувалася зацікавленість українців у роботі за кордоном за винятком пошуку роботи в Німеччині. У той же час, відставання України за рівнем середніх зарплат від сусідніх країн залишається величезним. У третьому кварталі 2019 середня зарплата штатного працівника в Україні досягла 382 євро. У той же час середньостатистичний робітник в Чеській Республіці в третьому кварталі 2019 року отримував 1309 євро (в 3,4 рази більше, ніж в Україні), в Республіці Польща - 1142 євро (у 3 рази), на території Російської Федерації - 636 євро (в 1,7 рази).