Відставання зарплат в Україні від сусідніх країн залишається суттєвим

В Україні платять у три рази менше, ніж у Польщі та Чехії

Відставання України за рівнем середніх зарплат від сусідніх країн залишається величезним. Про це повідомляє Експертна платформа Національного банку у Facebook.

За даними експертів, у третьому кварталі 2019 середня зарплата штатного робітника в Україні досягла 382 євро.

У той же час середньостатистичний робітник у Чеській Республіці в третьому кварталі 2019 року отримував 1309 євро (в 3,4 рази більше, ніж в Україні), у Республіці Польща - 1142 євро (в 3 рази), на території Російській Федерації - 636 євро (в 1,7 рази).

Експерти НБУ вважають, що судячи з переказів заробітчан, у 2019 році сягнув рекорду відплив робочої сили з країни. За 10 місяців року, за оцінками НБУ, вони перерахували до України 10,5 млрд доларів (минулого року за цей період - 9,4 млрд доларів). Водночас з липня надходження, які центральний банк трактує як оплата праці за кордоном, становлять сталу величину - 1,12-1,17 млрд доларів щомісяця.

"Певною мірою це може пояснюватися скороченням розриву в рівні зарплат з країнами, куди традиційно прямує найбільше українських заробітчан. Адже з кінця 2016-го середні зарплати у євроеквіваленті на території Росії зросли лише на 9%, в Польщі - на 18%, в Чехії - на 20%. Натомість в Україні таке зростання становило 85% завдяки спурту номінальних заробітних плат та ревальвації гривні", - йдеться в публікації.

Якщо взяти все десятиліття, то найбільший розрив в оплаті праці в Україні й Польщі (основний напрям трудової міграції) сягав на початку 2015-го - 6 разів.

"Недивно, що саме після того року спостерігалося різке зростання інтересу українців до праці за кордоном. Найменший розрив у заробітках був у середині 2013 року (2,7 рази). Але така різниця все одно не спиняла бажання працездатних їхати за кордон", - наголошують в експерти НБУ.

Нагадаємо, за даними НБУ, за останні чотири роки співвідношення середніх зарплат у Польщі, що є основним напрямком трудової еміграції, та в Україні знизилося з 4,5 до 2,7 разів.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прогнозує уповільнення темпів зростання реальної зарплати українців протягом 2020-2022 років. Згідно з прогнозом, темпи зростання реальної зарплати (з урахуванням інфляції) сповільняться до 10,1% у 2020 році, до 7,5% у 2021 році та до 7,2% у 2022 році. При цьому в 2018 році зростання склало 12,5%, а в 2019 році він буде на рівні 11,1%.