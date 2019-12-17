Різниця між зарплатами в Україні та Польщі значно скоротилася

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Скорочення різниці призвело до зниження темпів трудової міграції

За останні чотири роки співвідношення середніх зарплат у Польщі, що є основним напрямком трудової еміграції, та в Україні знизилося з 4,5 до 2,7 разів. Про це йдеться у новому "Звіті про фінансову стабільність" Національного банку України.

Як зазначили в НБУ, розрив скоротився завдяки високим темпам зростання зарплати Україні, а також цьогорічному зміцненню гривні.

Тому із середини 2018 року сповільнилися темпи трудової еміграції з України та приріст заробітної плати, отриманої з-за кордону. За даними НБУ, у першому півріччі 2019 українці за кордоном отримували 19,1% від всіх зарплат.

"Тож надалі визначальним чинником зміни доходів населення буде зростання заробітної плати, отриманої в Україні. Очікується, що у середньостроковій перспективі реальні темпи її зростання становитимуть 4-6%", - йдеться у звіті.

Водночас конкуренція роботодавців за робочу силу та швидке зростання зарплати, ніж продуктивності праці, погіршує операційну ефективність підприємств, зазначають в НБУ.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні у жовтні 2019 року склала 10 727 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прогнозує уповільнення темпів зростання реальної зарплати українців протягом 2020-2022 років. Згідно з прогнозом, темпи зростання реальної зарплати (з урахуванням інфляції) сповільняться до 10,1% у 2020 році, до 7,5% у 2021 році та до 7,2% у 2022 році. При цьому в 2018 році зростання склало 12,5%, а в 2019 році він буде на рівні 11,1%.