У Мінекономіки пояснили ріст безробіття в Україні

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Взимку кількість офіційно зареєстрованих безробітних традиційно зростає

Зростання кількості безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, у грудні 2019 року порівняно з листопадом на 17% до 338,2 тис. осіб є традиційним сезонним явищем. Про це йдеться в коментарі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як зазначається в повідомленні, ключовим драйвером сезонності є щорічне зростання зареєстрованих безробітних у сільській місцевості до пікових значень саме в зимовий період.

"Переважна більшість сільського населення залучена у сектор сільського господарства, що має сезонний характер. А відтак із закінченням сезону польових робіт такі працівники схильні ставати на облік до Державної служби зайнятості на період тимчасового безробіття до початку нового сезону польових робіт. Це і призводить до такого помітного збільшення кількості зареєстрованих безробітних у кінці року", - нагадали в Мінекономіки.

Крім того, в Україні використовуються два показники, що характеризують рівень безробіття, а саме: рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) та рівень зареєстрованого безробіття. Рівень безробіття (за методологію МОП) - це відношення кількості безробітних певного віку до робочої сили зазначеного віку. Рівень зареєстрованого безробіття - це відношення кількості безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, до середньорічної кількості населення працездатного віку.

"Поняття "рівень безробіття" та "рівень зареєстрованого безробіття" не є тотожними. Лише 22% усіх безробітних звертаються за послугами до Державної служби зайнятості. Тобто статус зареєстрованого безробітного має тільки кожен 5-й безробітний українець, а відтак кількість безробітних є значно більшою за кількість зареєстрованих безробітних", - йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки звертають увагу на те, що рівень безробіття за методологією МОП за 9 місяців 2019 року знизився до 8,1% (у порівнянні з 8,6% за 9 міс. 2018 року).

Нагадаємо, рівень безробіття в Україні залишається високим порівняно з іншими європейськими країнами. Рівень безробіття в Україні громадян у віці у віці 15-70 років у III кварталі 2019 року склав 7,3%. У той же час у Чехії цей показник був на рівні 2,1%, Німеччини - 3,1%. Значно вище, ніж в Україні була безробіття в Іспанії - 13,9%.

За даними Держстату, кількість безробітних в Україні в III кварталі 2019 року у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років становила 1,3 млн осіб. Рівень безробіття серед робочої сили віці 15 років і старше склав 7,2%, а серед осіб у віці 15-70 років - 7,3%.