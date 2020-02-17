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У Мінекономіки планують збільшити тривалість життя українців

Новини » Економіка     17.02.2020 - 12:05
У Мінекономіки планують збільшити тривалість життя українців
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

Через 5 років середня тривалість життя має збільшитися до 75,4 років

Середня очікувана тривалість життя в Україні у 2024 році має зрости до 75,4 років. Такі показники містить урядова "Економічна стратегія: зростання через інвестиції", представлена сьогодні Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

За даними міністерства, у 2018 році середня очікувана тривалість життя в Україні становила 71,76 років.

Як зазначив керівник відомства Тимофій Милованов, саме інвестиції є наріжним каменем цієї стратегії.

"Ми говоримо про інвестиції як в основні засоби та технології, так і в людський капітал. До 2024 Україна має перейти до топової групи індексу людського капіталу, а середня тривалість життя вирости до 75 років", - цитує Милованова прес-служба міністерства.

У Мінекономіки планують збільшити тривалість життя українців

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2024 року. МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,039 млн осіб. Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.

За даними Держстату, чисельність наявного населення України упродовж січня-листопада 2019 року зменшилася на 230,5 тисяч осіб. За даними Держстату, залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 54 живонароджених.

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