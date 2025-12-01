Миндичу заочно избирают меру пресечения по делу "Мидас"
Суд в Киеве избирает меру пресечения бизнесмену Тимуру Миндичу, который подозревается в причастности к масштабной коррупционной схеме в "Энергоатоме".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на судебное заседание, которое транслирует "Суспільне".
Как заявил в ходе заседания прокурор, правоохранительные органы считают, что Миндич был руководителем организованной группы, которая наладила получение и отмывание средств в рамках коррупционной схемы. В результате, по их данным, государству был нанесен существенный ущерб.
Адвокат Миндича был назначен государством. Он сообщил, что не смог связаться с подозреваемым.
Стоит отметить, что бизнесмен скрывается от правосудия - о его выезде из страны стало известно практически сразу после того, как НАБУ заявило о раскрытии коррупционной схемы.
Кроме того, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подчеркнул, что Миндича подозревают в попытке повлиять на госслужащего - речь идет о Рустеме Умерове, когда он занимал должность министра обороны.
Обновлено 18:15
Суд постановил прекратить трансляцию заседания, поскольку определенная информация может навредить тайне досудебного расследования и безопасности государства.
Дело "Мидас"
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро раскрыли схему, в рамках которой у поставщиков "Энергоатома" брали взятки.
Одним из организаторов схемы оказался бизнесмен Тимур Миндич. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что он выехал за границу на законных основаниях еще до того, как НАБУ обнародовало информацию о своем расследовании. Бизнесмен улетел в Израиль.
На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против Миндича.
Директор НАБУ Семен Кривонос подчеркивал, что экстрадицию Миндича из Израиля не исключает. Но, по его словам, для этого необходимо, чтобы бизнесмена объявили в международный розыск.