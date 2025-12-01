Миндичу заочно избирают меру пресечения по делу "Мидас"

Суд в Киеве избирает меру пресечения бизнесмену Тимуру Миндичу, который подозревается в причастности к масштабной коррупционной схеме в "Энергоатоме".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на судебное заседание, которое транслирует " Суспільне ".

Как заявил в ходе заседания прокурор, правоохранительные органы считают, что Миндич был руководителем организованной группы, которая наладила получение и отмывание средств в рамках коррупционной схемы. В результате, по их данным, государству был нанесен существенный ущерб.

Адвокат Миндича был назначен государством. Он сообщил, что не смог связаться с подозреваемым.

Стоит отметить, что бизнесмен скрывается от правосудия - о его выезде из страны стало известно практически сразу после того, как НАБУ заявило о раскрытии коррупционной схемы.

Кроме того, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подчеркнул, что Миндича подозревают в попытке повлиять на госслужащего - речь идет о Рустеме Умерове, когда он занимал должность министра обороны.

Обновлено 18:15

Суд постановил прекратить трансляцию заседания, поскольку определенная информация может навредить тайне досудебного расследования и безопасности государства.