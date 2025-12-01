Міндічу заочно обирають запобіжний захід у справі "Мідас"
Суд у Києві обирає запобіжний захід бізнесменові Тимуру Міндічу, якого підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на судове засідання, яке транслює "Суспільне".
Як заявив під час засідання прокурор, правоохоронні органи вважають, що Міндіч був керівником організованої групи, яка налагодила одержання та відмивання коштів у межах корупційної схеми. У результаті, за їхніми даними, державі було завдано істотної шкоди.
Адвоката Міндіча призначила держава. Він повідомив, що не зміг зв'язатися з підозрюваним.
Варто зазначити, що бізнесмен переховується від правосуддя - про його виїзд із країни стало відомо практично відразу після того, як НАБУ заявило про розкриття корупційної схеми.
Крім того, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наголосив, що Міндіча підозрюють у спробі вплинути на держслужбовця - ідеться про Рустема Умєрова, коли він обіймав посаду міністра оборони.
Оновлено 18:15
Суд постановив припинити трансляцію засідання, оскільки певна інформація може зашкодити таємниці досудового розслідування та безпеці держави.
Справа "Мідас"
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро викрили схему, в рамках якої у постачальників "Енергоатому" брали хабарі.
Одним з організаторів схеми виявився бізнесмен Тимур Міндіч. Державна прикордонна служба України повідомила, що він виїхав за кордон на законних підставах ще до того, як НАБУ оприлюднило інформацію про своє розслідування. Бізнесмен полетів до Ізраїлю.
На цьому тлі президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти Міндіча.
Директор НАБУ Семен Кривонос наголошував, що екстрадицію Міндіча з Ізраїлю не виключає. Але, за його словами, для цього необхідно, щоб бізнесмена оголосили в міжнародний розшук.