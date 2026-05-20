Миндич пошел судом против Зеленского: чего требует фигурант дела "Мидас"

17:34 20.05.2026 Ср
2 мин
Бизнесмену уже несколько раз сообщали о подозрении
Иван Носальский
Фото: Тимур Миндич (скриншот)

Бизнесмен Тимур Миндич, который является фигурантом дела "Мидас", подал судебный иск против президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кассационного административного суда.

Читайте также: У Зеленского объяснили действие санкций против Миндича и Цукермана

В рамках судебного иска, который был зарегистрирован 14 мая, Миндич требует, чтобы указ президента о санкциях против него признали противоправным и отменили его.

Третьими лицами в иске выступают Кабмин, Совет нацбезопасности и обороны Украины и Министерство экономики окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В чем подозревают Миндича

Напомним, осенью прошлого года НАБУ и САП в рамках дела "Мидас" разоблачили коррупционную схему в энергетике. Как выяснили правоохранители, преступная группа брала откаты у компаний, которые выполняют заказы "Энергоатома".

Позже, по данным НАБУ и САП, деньги, которые преступники получали незаконным путем, отмывали в специальном офисе в центре Киева.

Одним из основных фигурантов дела оказался бизнесмен Тимур Миндич, который ранее являлся бизнес-партнером президента Владимира Зеленского.

Как выяснилось, Миндич успел сбежать за границу до того, как украинские правоохранители заявили о разоблачении коррупционной схемы. Он улетел в Израиль.

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против Миндича.

Недавно бизнесмен получил новое подозрение в рамках дела "Династия", в котором подозреваемым является и бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Правоохранители считают, что на строительстве элитного городка в селе Козин под Киевом также отмывали деньги, полученные незаконным путем.

