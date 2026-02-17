Миллионов 30 нашел бы. Галущенко в суде назвал "подходящий" для себя залог

Бывший министр энергетики и юстиции Украины Герман Галущенко в суде заговорил о том, какой залог он готов внести для выхода из СИЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

"Ну, я не знаю. Миллионов 30 я бы нашел", - ответил он.

Судья спросил у бывшего чиновника, какую сумму залога он готов внести.

Суд над Галущенко

Напомним, в ночь на 15 февраля 2026 детективы НАБУ и САП задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко во время попытки пересечения государственной границы.

Задержание произошло в рамках расследования масштабного коррупционного дела "Мидас", где экс-чиновник фигурирует как подозреваемый. Речь идет о расследовании преступлений группировки, в которую входили чиновники и бизнесмены. Одной из ключевых фигур схемы является Тимур Миндич.

По версии следствия, Галущенко причастен к злоупотреблениям в энергетической отрасли, хотя сам он исключает обвинения, утверждая, что только формировал лояльную команду для управления министерством.

Сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством о содержании под стражей с залогом в размере 425 млн гривен.

Галущенко в ходе судебного заседания назвал такую ​​сумму "приговором", заявив об отсутствии средств для ее выплаты и невозможности найти поручителей.