ua en ru
Вт, 17 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Миллионов 30 нашел бы. Галущенко в суде назвал "подходящий" для себя залог

Киев, Вторник 17 февраля 2026 19:11
UA EN RU
Миллионов 30 нашел бы. Галущенко в суде назвал "подходящий" для себя залог Фото: Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бывший министр энергетики и юстиции Украины Герман Галущенко в суде заговорил о том, какой залог он готов внести для выхода из СИЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Судья спросил у бывшего чиновника, какую сумму залога он готов внести.

"Ну, я не знаю. Миллионов 30 я бы нашел", - ответил он.

Суд над Галущенко

Напомним, в ночь на 15 февраля 2026 детективы НАБУ и САП задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко во время попытки пересечения государственной границы.

Задержание произошло в рамках расследования масштабного коррупционного дела "Мидас", где экс-чиновник фигурирует как подозреваемый. Речь идет о расследовании преступлений группировки, в которую входили чиновники и бизнесмены. Одной из ключевых фигур схемы является Тимур Миндич.

По версии следствия, Галущенко причастен к злоупотреблениям в энергетической отрасли, хотя сам он исключает обвинения, утверждая, что только формировал лояльную команду для управления министерством.

Сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством о содержании под стражей с залогом в размере 425 млн гривен.

Галущенко в ходе судебного заседания назвал такую ​​сумму "приговором", заявив об отсутствии средств для ее выплаты и невозможности найти поручителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэнерго Герман Галущенко Суд Коррупция Мера пресечения
Новости
Умеров сделал первое заявление о переговорах в Женеве и показал фото
Умеров сделал первое заявление о переговорах в Женеве и показал фото
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"