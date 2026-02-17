ua en ru
Главная » Новости » Политика

Дело "Мидас": для экс-министра Галущенко будут просить 425 млн гривен залога

Вторник 17 февраля 2026 09:00
Дело "Мидас": для экс-министра Галущенко будут просить 425 млн гривен залога Фото: Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

САП запросила для экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко содержание под стражей с многомиллионным залогом.

Об этом заявила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии сообщает РБК-Украина.

"САП будет просить для Галущенко содержание под стражей с залогом 425 млн гривен", - заявила Постолюк.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 15 февраля НАБУ и САП задержали бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко. Он пытался выехать за границу на поезде. Пограничники имели запрос от НАБУ и САП по нему для получения информации в случае попытки пересечь границу.

Вчера, 16 февраля, Галущенко сообщили о подозрении по делу "Мидас". Ему инкриминируют участие в масштабной схеме легализации средств через оффшорные структуры и инвестиционный фонд, связанный с семьей подозреваемого.

Детали схемы

Следствие выяснило, что в 2021 году на острове Ангилья был основан инвестиционный фонд с планом привлечь примерно 100 млн долларов. В его состав вошли компании, зарегистрированные на Маршалловых островах, формальными владельцами которых стали бывшая жена и дети подозреваемого.

Через эти структуры якобы осуществлялись вложения в фонд, счета которого были открыты в банках Швейцарии. Именно на эти счета поступали средства, которые, по версии следствия, происходили от деятельности преступной организации.

Правоохранители сообщают, что за время пребывания чиновника в должности преступная организация получила наличными более 112 млн долларов. Часть этих средств, как утверждается, легализовали через различные финансовые механизмы - в частности, с использованием криптовалюты и инвестиций в упомянутый фонд.

На счета фонда, связанного с семьей подозреваемого, было направлено более 7,4 млн долларов, а также 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро. Эти суммы или снимали наличными, или непосредственно перечисляли семье в Швейцарии.

Разоблачение коррупции в энергетике

Напомним, в ноябре прошлого года НАБУ установило деятельность организованной группы, которая, по версии правоохранителей, влияла на решения в энергетическом секторе, в частности в АО "НАЭК "Энергоатом".

В деле также фигурировал бывший министр энергетики Герман Галущенко. Впоследствии члена правительства, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции, уволили с должности 323 голосами.

Больше деталей об операции "Мидас" - читайте в материале РБК-Украина.

