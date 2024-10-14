Причина выясняется: в ДОТ прокомментировали ситуацию с некачественными консервами для ВСУ

Продолжается расследование инцидента, связанного со снабжением некачественных консервов для Вооруженных сил Украины. Подозрение в некачестве консервированной продукции возникло после того, как ситуация привлекла внимание журналистов.

Об этом заявил глава Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Hromadske" .

По словам Жумадилова, ведется активная работа над тем, чтобы выяснить причину этой ситуации.

"Здесь все "летают", со мной включительно, чтобы определить, в чем была ошибка (если она была), как мы перестраиваем процесс и какой инструмент мы теперь должны использовать, чтобы не допустить эту ошибку", - отметил он.

Глава ГОТ пояснил, что в Министерстве обороны Украины функционирует Центральное управление контроля качества, отвечающее за проверку всей продукции, в том числе мясных, мясо-растительных и рыбных консервов. Ответственные за лабораторные исследования службы принадлежат Управлению безопасности пищевых продуктов, которое имеет мандат на контроль качества и безопасности.

"Каким-то образом тушенка, попавшая в поле внимания журналистов, оказалась некачественной. Сейчас устанавливают, действительно ли лабораторное исследование провели ненадлежаще, или это определенное действие со стороны поставщика и производителя, который, получив этот протокол на партию в определенном количестве, в реальности поставил большее количество", - объяснил Жумалидов.

Он предположил, что производитель мог поставить большее количество продукции, чем проверенная.

Если расследование выявит, что ответственность лежит на поставщике, в отношении его будут введены строгие меры: наложение штрафов и расторжение контракта.

В то же время, как добавил Жумалидов, в случае выявления проблем с лабораторными исследованиями этот вопрос выходит за пределы компетенции Государственного оператора тыла.

Он заверил, что принимаются все необходимые меры, чтобы избежать повторения подобных инцидентов в будущем.

"Рано или поздно у нас точно будет качественная продукция питания, и уже есть решение. У нас не будет скандалов с тушенкой. Но все это нуждается в переформатировании едва ли не самой большой системы в нашей стране", - отметил глава ДОТ.

Что предшествовало

Журналисты издания NGL.media в начале октября сообщили, что к военнослужащим поступила некачественная партия тушеной свинины, одобренная лабораторией воинской части А3466. Отмечалось, что Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Минобороны также одобрило поставку в ВСУ около 11 000 консерв.

После этого МО Украины обратилось в СБУ с целью проверки инцидента. В оборонном ведомстве отметили, что предварительная проверка установила "признаки возможного подлога" продукции.