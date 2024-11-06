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Яйца, мясо и молоко под контролем: как изменились требования к качеству продуктов для ВСУ

Среда 06 ноября 2024 19:16
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Яйца, мясо и молоко под контролем: как изменились требования к качеству продуктов для ВСУ Фото: сухпай ВСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Нина Еланская

В Украине были введены новые требования к качеству ряда пищевых продуктов для Вооруженных сил Украины. Это произошло после проведения соответствующих проверок поставляемой военным продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Ведомство усилило контроль над стандартами мяса птицы, рыбы и молочной продукции.

Сообщается, что проведенные проверки в армейских частях выявили случаи снабжения курятины с избыточной долей влаги, что влияет на качество продукта.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков утвердил изменения в "Описании продуктов по Каталогу продуктов питания", которые теперь предусматривают более строгие требования к уровню влаги в замороженном мясе птицы после размораживания и количества глазури на рыбе.

Кроме того, было установлено правило, что молочная и кисломолочная продукция для ВСУ должна быть изготовлена исключительно из коровьего или овечьего молока. Это должно повысить пищевое качество продуктов.

"Обеспечение военных качественным и безопасным питанием является приоритетом", - заявил Клименков.

Он также добавил, что ужесточение требований и введение новых стандартов качества направлены на улучшение продовольственного обеспечения украинских военнослужащих.

Ранее мы рассказывали о нескольких случаях поставки в Вооруженные силы Украины низкого качества продукции. Обычно в таких случаях виноват поставщик, которого подобное ожидают соответствующие санкции.

К примеру, в октябре произошел скандал с некачественными консервами для ВСУ. Тогда ДОТ (Государственный оператор тыла) приступил к служебной проверке. Подробности - в нашем материале.

Кроме того, мы сообщали об инциденте, когда военные нашли в поставленном им курином мясе иглы.

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