Мілітарна естетика: що стало "обличчям" головного військового кладовища України
Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) - це об'ємно-просторовий інженерно-інфраструктурний об'єкт площею понад 100 гектарів.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів головний архітектор проекту НВМК Сергій Дербін.
Головний принцип, закладений у проект НВМК
"Коли ми говоримо про проектування об'ємно-просторових рішень, ми не можемо ставитися до них так само, як до розробки дизайну, наприклад, блокнота. Адже для того, щоб військовий блокнот відрізнявся від звичайного, єдине, що можна зробити, - додати на нього військовий логотип. І навіть це не завжди можливо", - поділився експерт.
Він наголосив, що архітектура - зовсім інша площина, яка "підпорядковується іншим принципам".
Дербін повідомив, що головний принцип, закладений у цей об'єкт, - це чіткість і строгість ліній генерального плану, які уособлюють:
- військову дисципліну;
- регулярність;
- організованість.
"Саме тому в об'єкті немає художніх "плаваючих" ліній - усе вирішено строго й чітко, як в армії", - зауважив архітектор.
"Чіткі лінії" на НВМК (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Що є "головним обличчям" меморіалу
За словами Дербіна, "головним обличчям" цього меморіалу є намогильні споруди.
"Вони мають однакову форму, і саме уніфіковані намогильні споруди є ознакою військового кладовища", - розповів він.
Експерт зазначив, що це - ключова відповідь на питання: "Як зрозуміти, що об'єкт є військовим?".
"Саме завдяки уніфікації поховальних форм", - наголосив він.
Чому вирішили використовувати "козацькі хрести"
Дербін повідомив, що форму так званих козацьких хрестів було використано тому, що "саме козацька доба в Україні асоціюється з військовою славою, досягненнями та звитягами".
"Образ козацького хреста природно занурює нас у мілітарну естетику. Головний маркер в цьому об'єкті - саме намогильні споруди. Вони всі однакові. І така уніфікація можлива лише на військовому кладовищі", - вважає фахівець.
Він додав, що це - не спроба підкреслити "військовість" за допомогою декоративних символів, (як це часто трапляється тоді, коли готову будівлю, створену під інші функції, намагаються переробити на військовий об'єкт і просто додають картуші чи логотипи).
Стилізовані козацькі хрести на НВМК (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
"Ми ж створили кладовище з нуля. І воно в кожній своїй лінії говорить про військову ідентичність", - поділився архітектор.
Він додав, що цей об'єкт "від початку створений, як військовий".
"Він симетричний, світлий. З центральними алеями. Побудований на тих архітектурних прийомах, які притаманні саме меморіальній військовій архітектурі. Тому йому не потрібні жодні додаткові "пояснення", аби зрозуміти його сутність: це військовий некрополь", - розповів експерт.
На його думку, "просторово-архітектурна мова комплексу сама ідентифікує його як військовий некрополь".
"Білий козацький хрест у поєднанні з уніфікацією та однаковістю намогильних споруд формує чіткий візуальний код, що асоціюється виключно з військовою меморіальною архітектурою", - наголосив Дербін.
Насамкінець він зауважив, що НВМК "у своєму обʼємі і є частиною того, що в майбутньому буде асоціюватись із військовою айдентикою".
"Це, по суті, готова інфраструктура пам'яті на десятки років для майбутніх поколінь. Він сам і є військовим символом", - підсумував архітектор.
Нагадаємо, Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) - загальнонаціональне місце вшанування та увічнення пам'яті загиблих (померлих) захисників і захисниць України.
Ідея створення НВМК націлена на створення цілісного та унікального меморіального комплексу, який реалізує фундаментальні засади державної політики у цій сфері.
18 липня 2024 року Верховна Рада схвалила законопроект №11271, покликаний врегулювати низку важливих питань щодо здійснення почесного військового поховального ритуалу на Національному військовому меморіальному кладовищі.
