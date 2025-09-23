Мілітарна естетика: що стало "обличчям" головного військового кладовища України

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів головний архітектор проекту НВМК Сергій Дербін.

Головний принцип, закладений у проект НВМК

"Коли ми говоримо про проектування об'ємно-просторових рішень, ми не можемо ставитися до них так само, як до розробки дизайну, наприклад, блокнота. Адже для того, щоб військовий блокнот відрізнявся від звичайного, єдине, що можна зробити, - додати на нього військовий логотип. І навіть це не завжди можливо", - поділився експерт.

Він наголосив, що архітектура - зовсім інша площина, яка "підпорядковується іншим принципам".

Дербін повідомив, що головний принцип, закладений у цей об'єкт, - це чіткість і строгість ліній генерального плану, які уособлюють:

військову дисципліну;

регулярність;

організованість.

"Саме тому в об'єкті немає художніх "плаваючих" ліній - усе вирішено строго й чітко, як в армії", - зауважив архітектор.

"Чіткі лінії" на НВМК (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Що є "головним обличчям" меморіалу

За словами Дербіна, "головним обличчям" цього меморіалу є намогильні споруди.

"Вони мають однакову форму, і саме уніфіковані намогильні споруди є ознакою військового кладовища", - розповів він.

Експерт зазначив, що це - ключова відповідь на питання: "Як зрозуміти, що об'єкт є військовим?".

"Саме завдяки уніфікації поховальних форм", - наголосив він.

Чому вирішили використовувати "козацькі хрести"

Дербін повідомив, що форму так званих козацьких хрестів було використано тому, що "саме козацька доба в Україні асоціюється з військовою славою, досягненнями та звитягами".

"Образ козацького хреста природно занурює нас у мілітарну естетику. Головний маркер в цьому об'єкті - саме намогильні споруди. Вони всі однакові. І така уніфікація можлива лише на військовому кладовищі", - вважає фахівець.

Він додав, що це - не спроба підкреслити "військовість" за допомогою декоративних символів, (як це часто трапляється тоді, коли готову будівлю, створену під інші функції, намагаються переробити на військовий об'єкт і просто додають картуші чи логотипи).

Стилізовані козацькі хрести на НВМК (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"Ми ж створили кладовище з нуля. І воно в кожній своїй лінії говорить про військову ідентичність", - поділився архітектор.

Він додав, що цей об'єкт "від початку створений, як військовий".

"Він симетричний, світлий. З центральними алеями. Побудований на тих архітектурних прийомах, які притаманні саме меморіальній військовій архітектурі. Тому йому не потрібні жодні додаткові "пояснення", аби зрозуміти його сутність: це військовий некрополь", - розповів експерт.

На його думку, "просторово-архітектурна мова комплексу сама ідентифікує його як військовий некрополь".

"Білий козацький хрест у поєднанні з уніфікацією та однаковістю намогильних споруд формує чіткий візуальний код, що асоціюється виключно з військовою меморіальною архітектурою", - наголосив Дербін.

Насамкінець він зауважив, що НВМК "у своєму обʼємі і є частиною того, що в майбутньому буде асоціюватись із військовою айдентикою".

"Це, по суті, готова інфраструктура пам'яті на десятки років для майбутніх поколінь. Він сам і є військовим символом", - підсумував архітектор.