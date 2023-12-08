В Украине появится Национальное военное кладбище с крематорием и музеем: как будет выглядеть
Война уносит жизни лучших. Никто и никогда не сможет в полной мере отблагодарить павших защитников и их семьи. Ради увековечения памяти героев в Украине планируют построить уникальное Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК).
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о строительстве нового кладбища, его месторасположении и внешнем виде.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Правительственный портал, Министерство по делам ветеранов, Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" (ГУ "НВМК), Wikipedia.
Презентация проекта
Недавно Министерство по делам ветеранов представило общественности эскизный проект Национального военного мемориального кладбища.
Участие в рабочей встрече по вопросам реализации НВМК приняли:
- представители семей павших украинских воинов
- руководство и профильные специалисты Минветеранов
- народные депутаты Украины
- представители Офиса президента, Кабинета министров, Украинского института национальной памяти, Минсреды и ГУ "НВМК"
- эксперты других соприкасающихся ведомств
Ответственный за реализацию проекта - заместитель директора ГУ "НВМК" Ярослав Старущенко.
Рабочая встреча (фото: Минветеранов)
Где построят и как добираться
После завершения нормативно-правового урегулирования Национальное военное мемориальное кладбище будет построено в пределах Гатненского территориального общества - под Киевом.
Учитывая близкое расположение границ столицы и мощную транспортную артерию, украинцам обещают "удобный трансфер".
Так, проектом предусмотрена организация постоянно курсирующих шаттлов - от основных транспортных узлов до мемориального комплекса.
Приблизительное местоположение НВМК (скриншот: google.com/maps)
Американский опыт
Главный архитектор эскизного проекта, который успешно прошел государственную экспертизу, - Сергей Дербин.
При проектировании Национального военного мемориального кладбища был учтен зарубежный мемориальный опыт.
Речь идет, в частности, о всемирно известном военном Арлингтонском национальном кладбище в американском штате Вирджиния, на территории которого похоронены участники войн, президенты, судьи Верховного суда и астронавты (ныне кладбище насчитывает около 300 тысяч могил).
Военное кладбище в Арлингтоне (фото: Wikipedia)
Этапы строительства
Планируется, что на земельном участке в более 260 гектаров будут размещены:
- военное кладбище
- церемониальная площадь
- дом траура
- крематорий
- музейно-выставочный комплекс
- другая необходимая инфраструктура
Строительство будет осуществляться в несколько очередей.
Прежде всего, планируют построить: сектор традиционных захоронений, колумбарий (место захоронения урн с прахом после кремации), площадь (где будет проходить прощание с украинскими воинами) и необходимые сооружения для организации захоронений.
Как может выглядеть НВМК
В рамках презентации проекта были представлены:
- эскизные решения Национального военного мемориального кладбища
- визуальные проекты унифицированных надгробных плит (с учетом религиозных особенностей), которые будут выдержаны в едином стиле
"Увековечение памяти наших героев крайне важно. Создание и обустройство НВМК осуществляется впервые в истории нашей страны... Необходимо достойно увековечить память о наших Защитниках и Защитницах, которые отдали самое дорогое - свою жизнь - за свободу и независимость Украины", - подчеркнула министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.
Так может выглядеть Национальное военное мемориальное кладбище (фото: ГУ "НВМК")
Напомним, несколько ранее Лапутина рассказала, сколько ветеранов может быть в Украине после войны.
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