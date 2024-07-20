Почетное погребение на военном мемориальном кладбище: что изменила Рада и когда заработает закон

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законе и что именно изменится в Украине после его вступления в силу, а также что следует знать о Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК).

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Что меняет принятый Радой закон

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта №11271 является урегулирование вопросов:

осуществления военного погребального ритуала во время почетного захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище

захоронения лиц, объявленных судом умершими (из числа тех, кто защищал независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины), без их тела (останков, праха)

То есть изменения, которые будут внесены в ряд законов Украины, должны обеспечить военный погребальный ритуал во время почетного захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в комментарии РБК-Украина подтвердил, что этот законопроект вносит изменения в ряд законов.

"В первую очередь - о погребении и похоронном деле. Ту часть, что касается Национального военного мемориального кладбища. И далее он вносит изменения в 18 приложение устава гарнизонной и караульной служб", - отметил эксперт.

Первое изменение - документ фиксирует возможность того, что кроме военнослужащих, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, на почетное захоронение на НВМК имеют право также осуществлявшие это полицейские .

"Это просто технически, оно как-то так выпало из этих категорий. Соответственно этот закон исправил такую деталь. Тем более это очень важно, поскольку первый сектор этого кладбища должен в этом году начать работу. И поэтому важно сейчас все эти технические нюансы исправить до того, как он заработает", - объяснил специалист.

Второй важный нюанс - фактически этот закон устанавливает возможность захоронения на территории НВМК лиц, объявленных судом умершими - из тех, кто защищал независимость и суверенитет, и пропал без вести (не стало их тела).

"По прохождению определенного времени пропавшие без вести люди объявляются судом умершими. И, соответственно, в их честь на территории НВМК могут быть созданы так называемые кенотафы - символические надгробия без непосредственного захоронения тела", - объяснил глава Института нацпамяти.

Он добавил, что это - важная история, потому что она отдает честь тем людям, которые отдали свою жизнь и пропали без вести. Соответственно, они также имеют право быть увековечены на главном военном мемориальном кладбище страны.

Дробович отметил, что третье - самое большое изменение.

"Согласно действующему закону на военном мемориальном кладбище не могут быть перезахоронены все, кто раньше погиб. Ведь это слишком большая категория людей, по меньшей мере за 10 лет войны. Соответственно, закон регулирует, что перезахороненными на НВМК могут быть Герои Украины, или военнослужащие, которые похоронены и получили звание Героя Украины", - рассказал он.

Соответственно, при процедуре перезахоронения относительно перезахороненных должен быть также осуществлен военный погребальный ритуал.

"Кроме того, в устав гарнизонной службы вот это вносимое дополнение предусматривает проведение погребального ритуала по специальной церемонии - как раз для перезахоронения урн на НВМК. То есть тех, кто был кремирован", - отметил специалист.

Он уточнил, что это важное дополнение (потому что раньше его не было в уставе гарнизонной и караульной служб), которое определяет порядок осуществления военного погребального ритуала.

"Поэтому это важно. Вот это - три самых важных дополнения, которые вносит этот закон", - отметил Дробович.

Каков военный погребальный ритуал

Глава Украинского института национальной памяти напомнил, что военный погребальный ритуал - это то, что "люди часто в фильмах каких-то видят американских или европейских, когда происходит захоронение".

"Так же в Украине он был введен недавно. Мы, кстати, специалисты Украинского института национальной памяти, тоже присоединились к созданию этого ритуала. Когда есть, соответственно, трубач, барабанщики, салютная команда, развертывание - сворачивание флага над могилой... Собственно вот это и есть военный погребальный ритуал", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что теперь такой ритуал предусмотрен для реализации в случае не только захоронения традиционным способом, но и в случае погребения урн.

Согласно принятому закону, военный погребальный ритуал - это процедура торжественного воздания военных почестей во время погребения (перезахоронения) погибших (умерших) военнослужащих и других лиц.

В уставе гарнизонной и караульной служб ВСУ, утвержденном соответствующим законом, отмечается, что военный похоронный ритуал по специальной церемонии включает организацию:

проведения чествования

прощания

транспортировки

захоронения (кремации) тела погибшего (умершего) военнослужащего или другого лица

Для организации военного погребального ритуала по специальной церемонии начальник соответствующего гарнизона или руководитель Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) назначает почет (группу сопровождения в составе, определенном пунктом 7 порядка проведения военного погребального ритуала).

Проект закона №11271 дополняет устав статьей о порядке действий почета во время захоронения урны с прахом погибшего (умершего) военнослужащего и другого лица по общей и специальной церемонии.

Так, на месте захоронения почет (кроме погребальной группы), выстраивается фронтом к могиле или колумбарию на расстоянии 5-20 метров от нее.

Урну с прахом проносят в тишине к месту захоронения и по приказу руководителя почета устанавливают спусковой механизм или специальную подставку для урны с прахом.

Салютная команда салютует тремя залпами холостыми патронами.

С первым залпом салюта барабанщик и трубач выполняют сигнал №2 для отдачи военных почестей "Шана".

После этого руководитель почета, обращая взгляд на урну с прахом перед собой, медленно прикладывает руку к головному убору.

В случае захоронения урны с прахом в колумбарии руководитель почета дает команду похоронной группе поместить урну с прахом в колумбарную нишу.

Руководитель почета дает команду похоронной группе стать в строй рядом с салютным отделением.

Флагоносная группа с Государственным Флагом Украины, трубач, барабанщик и салютное отделение во главе с руководителем почета покидают место захоронения.

При необходимости священнослужитель совершает религиозный обряд, урну с прахом помещают в могилу.

Кого будут хоронить на НВМК

В принятом Верховной Радой проекте закона говорится, что на Национальном военном мемориальном кладбище смогут быть похоронены:

военнослужащие и полицейские, защищавшие независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины

военнослужащие, погибшие при исполнении ими обязанностей военной службы (прохождении службы)

участники боевых действий (определенные абзацем вторым пункта 2, пунктами 19-25 части первой статьи 6 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты")

лица с инвалидностью, погибшие в результате войны (определенные пунктами 1, 11-16 части второй статьи 7 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты")

военнослужащие Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, Службы внешней разведки, других образованных в соответствии с украинским законодательством военных формирований - которые по решению соответствующих государственных органов были направлены для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности или в командировку в государства, где в этот период велись боевые действия

борцы за независимость Украины в XX веке (определенные пунктами 1-14 статьи 1 закона "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке")

умершие высшие и старшие офицеры, уволенные с военной службы с правом ношения военной формы одежды, ветераны войны и военной службы, проходившие военную службу в ВСУ, Службе внешней разведки, СБУ, Государственной службе специальной связи и защиты информации, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе, Управлении государственной охраны, других образованных в соответствии с украинским законодательством военных формированиях, органах специального назначения с правоохранительными функциями

Основное о проекте закона

Проект закона №11271 насчет обеспечения военного погребального ритуала во время почетного захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище был зарегистрирован в Верховной Раде 17 мая 2024 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов: Артем Дубнов, Никита Потураев, Ирина Констанкевич, Александра Устинова, Андрей Боблях, Павел Фролов, Елизавета Богуцкая, Андрей Клочко, Александр Дануца и другие.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики под руководством Никиты Потураева.

Проект закона №11271 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

18 июля парламент принял законопроект за основу (260 голосами) и в целом (265 голосами) - с учетом предложений комитета.

В заключительных положениях документа уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Когда НВМК "запустят" в работу

Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК) - общенациональное место чествования и увековечения памяти погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Идея создания НВМК нацелена на создание целостного и уникального мемориального комплекса, реализующего фундаментальные принципы государственной политики в этой сфере.

В комплексе будет создано не только кладбище со всеми необходимыми ритуальными сооружениями, но и музейный комплекс.

В целом на территории НВМК - как единого мемориального комплекса - планируют созданы следующие зоны:

мемориально-церемониальная - центральная главная площадь (для проведения церемониальных и комеморативных мероприятий)

мемориально-погребальная - поля почетных захоронений, колумбарии, крематорий (зона размещения захоронений)

мемориально-просветительская - музейно-выставочный комплекс (для проведения культурно-образовательных программ, экспонирование выставок)

мемориально-научная - Центр исследования русско-украинской войны (пространство для проведения научной деятельности)

мемориально-рекреационная - зеленые насаждения ("деревья памяти") и зоны для чествования памяти родственниками и близкими павших

административно-хозяйственная - зона размещения административных и вспомогательных хозяйственно-технических служб (для обеспечения функционирования мемориального комплекса)

Ориентировочный общий вид на Национальное военное мемориальное кладбище (иллюстрация: ГУ "НВМК")

Глава Украинского института национальной памяти отметил, что когда именно будет открыт полноценный комплекс - сказать сейчас сложно.

"Потому что там, где архитектура, это на несколько лет строительства", - уточнил он.

В то же время Дробович рассказал, что премьер-министр дал поручение - чтобы в этом году был открыт первый пусковой комплекс первого сектора. Соответственно, первые захоронения должны быть совершены уже в этом году.

"Я говорил предварительно со строителями, недавно вышел с государственной экспертизы проект рабочей документации кладбища. Это значит, что если нормальной будет интенсивность строительных работ и использовано будет это время, этот сезон, и состоятся все закупки должным образом и быстро, то в принципе, за несколько месяцев он может быть, этот сектор создан", - объяснил эксперт.

Он признал, что все надеются, что "это станет уже осенью реальностью и там начнут происходить первые захоронения".

В то же время специалист отметил, что все не будет выглядеть сразу так, как на эскизах.

"Потому что после первых захоронений там, соответственно, есть процедура осадки почвы. Не сразу устанавливаются мемориальные таблицы и так далее", - пояснил он.

Следовательно, один из организованных секторов НВМК может быть пригоден к надлежащему захоронению уже осенью.

"По крайней мере, есть такое поручение премьер-министра. И есть все основания полагать, что это так и произойдет", - подытожил Дробович.