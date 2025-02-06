Создание Национального военного кладбища: почему строительство неоднократно переносили

В Украине работают над созданием Национального военного мемориального кладбища (НВМК). Однако его строительство уже несколько раз переносили.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Борьба за память. Как строят национальное военное кладбище и когда начнут захоронения".

Почему строительство военного кладбища уже несколько раз переносили

Строительство мемориального комплекса, где бы нашли покой защитники Украины, обсуждали еще до начала полномасштабной войны. Уже в мае 2022 года Верховная Рада приняла соответствующий закон - о создании НВМК.

Сначала его хотели разместить в урочище Лысая гора в Голосеевском районе столицы, однако это вызвало волну протестов (особенно со стороны экологических организаций). Тогда от строительства на Лысой горе отказались, выбрав для сооружения комплекса Быковню под Киевом.

"Когда выбрали Быковню, многие причастные к проекту вздохнули с облегчением", - рассказал РБК-Украина сотрудник одного из учреждений, знакомый с ходом событий.

Однако план в Быковне тоже не был реализован - из-за расположенных поблизости "Быковнянских могил", где похоронены жертвы сталинских репрессий.

Создание НВМК на той локации вызывало опасения, ведь во время строительства могли быть обнаружены новые захоронения, и тогда работы остановили бы на долгое время, чтобы начать исследования и эксгумации.

Кроме того, после учета санитарных и буферных зон, доступная для захоронений площадь уменьшилась бы до 50 гектаров (что было бы недостаточным для масштабов запланированного мемориала).

После этого размышляли над решением перенести строительство комплекса в село Гатное под Киевом. А уже в 2024 году правительство выбрало местом строительства НВМК лес вблизи села Мархаловка Киевской области.

Создание мемориального комплекса на территории Гатненской ОТГ вызвало возмущение из-за плановой вырубки части леса. Некоторые даже присоединились к блокированию строительства (хотя позже выяснилось, что часть протестующих не были местными).

В государственном учреждении "НВМК" РБК-Украина рассказали также, что с первых дней работы на объекте в Мархаловке регулярно происходило физическое препятствование подрядчику в выполнении работ.

"Неизвестные посторонние лица, которые заявляли о нежелании строительства главного военного кладбища страны, блокировали проезды, технику, пытались сломать временный строительный забор, не пропускали работников подрядчика, препятствовали завозу материалов на строительный объект. В связи с этим не раз приходилось вызывать работников полиции", - пояснили в госучреждении.

С 1 ноября 2024 года (после вмешательства полиции) доступ работников и техники был восстановлен. Но из-за протестов оптимальное время для строительства перед началом сезонных осадков было потеряно.

Первые захоронения погибших военных, запланированные на вторую половину 2024 года, отложили.

В завершение еще одна претензия в рамках реализации проекта касалась компании, которая стала получать средства на строительство.

Консорциум "Білдінг Юа" создали 4 июля 2024 года - на следующий день после объявления тендера на строительство. Он стал единственным участником тендера и получил аванс в 122,1 млн гривен.

При этом одна из компаний-учредителей консорциума была связана с инвестиционным фондом, которым до августа 2024 года владела дочь подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева (в СБУ подтвердили, что сам Ермолаев имеет связи со строителями НВМК).

В то же время в "НВМК" говорят, что к ним - как к заказчику строительства - вопросов со стороны правоохранительных органов нет. Также им не известно о наличии замечаний по этому поводу к консорциуму, его участникам или учредителям.

"Соответственно, есть основания считать поднятый вопрос неактуальным", - подытожили в госучреждении.