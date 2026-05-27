Микроволновый лазер для дронов: Китай показал способ держать БПЛА в воздухе часами

Исследователи из китайского Университета Сидянь совместно с военными инженерами создали и протестировали систему, которая фокусирует и направляет микроволновое излучение на антенны движущегося БПЛА. Несмотря на серьезные проблемы с эффективностью передачи энергии на первоначальном этапе, разработка успешно решила критический вопрос точного наведения луча в движении с помощью GPS.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BGR .

Принцип работы микроволновой дозарядки

Главной проблемой современной беспилотной авиации остается ограниченная емкость литий-ионных аккумуляторов. Из-за этого подразделения на передовой вынуждены регулярно возвращать дроны на базу для замены батарей, а это ограничивает время выполнения миссий и создает риски потери техники при посадке на вражеской территории.

Китайский проект предлагает решение этой проблемы через мобильную наземную станцию. Специальный автомобильный комплекс генерирует микроволновые импульсы и транслирует их на приемники, расположенные в нижней или хвостовой части беспилотника.

Благодаря интеграции передовых полетных контроллеров и точного спутникового позиционирования разработчикам удалось синхронизировать системы навигации источника и цели, обеспечив непрерывное питание фиксированного крыла в воздухе в течение трех часов.

Впрочем, технология пока далека от совершенства. Какие проблемы видят исследователи:

Низкий КПД: пока только от 3% до 5% излучаемой энергии успешно поглощается антеннами дрона.

Влияние погоды: сильный ветер, влажность и другие экологические факторы существенно сбивают точность наведения луча.

Ответ Пентагона: лазерные сетки

Соединенные Штаты ведут параллельную гонку в этом же направлении. Агентство перспективных оборонных исследований США (DARPA) в рамках своей программы POWER разрабатывает масштабную "беспроводную энергетическую паутину".

Американская концепция предусматривает использование мощных наземных лазеров, которые будут передавать энергию через цепочку воздушных ретрансляторов непосредственно на приемники летательных аппаратов.

Американским инженерам уже удалось установить мировой рекорд, передав 800 Вт мощности на расстояние более 5 миль (около 8 км). Как и китайская разработка, проект DARPA страдает от потерь энергии при передаче, однако в Пентагоне уверены, что снятие топливных лимитов полностью изменит архитектуру проектирования будущих самолетов и БПЛА.

Новое лицо длительных военных конфликтов

Актуальность беспроводного питания подтверждается опытом современных войн на территории Евразии и Ближнего Востока. Например, в российско-украинской войне украинские беспилотники уже регулярно поражают цели на расстоянии более 1 600 км от государственной границы.

Кроме лазеров и микроволн, оборонные ведомства тестируют и другие альтернативы:

Дроны-пауэрбанки: патент армии США описывает большие БПЛА, которые могут подпитывать более мелкие аппараты в небе.

Солнечные панели: проекты ВМС США в июле 2025 года доказали возможность многодневного автономного полета за счет солнечной энергии.

Контейнерные станции: DARPA заказала разработку автономных морских и наземных контейнеров для автоматического запуска, отлова и зарядки роев дронов.

Способность продлить время пребывания беспилотника в воздухе становится решающим фактором в глобальной гонке вооружений. Страны, которые первыми смогут повысить КПД беспроводной передачи энергии, получат стратегическое преимущество как в проведении разведки, так и в организации непрерывных воздушных атак.