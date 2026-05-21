ua en ru
Чт, 21 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Армия США тестирует боевые AR-очки с поддержкой Gemini и Claude: что известно о разработке Anduril

12:18 21.05.2026 Чт
3 мин
Генеративный ИИ будет работать для военных и против темноты
aimg Ольга Завада
Армия США тестирует боевые AR-очки с поддержкой Gemini и Claude: что известно о разработке Anduril Дополненная реальность должна усилить солдат на поле боя (фото: Anduril)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Американская компания Anduril совместно с техгигантом Meta разрабатывает уникальные очки дополненной реальности для военных. Гаджеты позволят управлять боевыми беспилотниками с помощью взгляда и голосовых команд

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на научный вестник MIT Technology Review.

Больше интересного: Смарт-очки Android XR: что умеет экосистема Google, Samsung и Qualcomm

Сейчас инженеры компании работают сразу над двумя параллельными программами военных гарнитур:

Программа SBMC (официальный заказ): контракт на 159 миллионов долларов предусматривает создание специальных очков, которые крепятся на действующие стандартные армейские шлемы. Ранее лидером этого проекта была компания Microsoft, однако ее контракт на 22 миллиарда долларов отменили из-за технической нежизнеспособности устройства.

Проект EagleEye (собственная разработка): Anduril за свои средства создает полностью готовый комплект, где защитный шлем и электронные очки являются одним целым устройством. Военные об этом не просили, однако разработчики уверены, что армия захочет купить именно этот вариант.

Ожидается, что готовые образцы поступят в массовое производство не раньше 2028 года. Вся электроника будет работать на базе фирменной программной платформы Lattice, на интеграцию которой Пентагон уже выделил 20 миллиардов долларов.

Как ИИ помогает солдату на поле боя

Во время выполнения задач очки будут выводить прямо перед глазами бойца интерактивную карту местности, маршруты движения и координаты летающих рядом дронов. Специальное компьютерное зрение автоматически будет распознавать угрозы, например, вражеские грузовики или артиллерию.

Чтобы отдать приказ, солдату достаточно сказать фразу на обычном языке - например, вызвать эвакуацию для раненого. Переводить слова человека в цифровые команды для техники будут ИИ-модели Google Gemini, Llama от Meta и Claude от Anthropic.

Разработчики отмечают, что в перспективе управлять системой можно будет даже без слов - только с помощью отслеживания движений зрачков пользователя и легких прикосновений к корпусу.

Армия США тестирует боевые AR-очки с поддержкой Gemini и Claude: что известно о разработке Anduril

Гарнитура для солдат пока не работает с 5G (скриншот: Anduril)

Трудности и критика экспертов

Бывшие военные и аналитики аналитического центра RAND выражают серьезные сомнения относительно пользы устройства в условиях реальной войны. Главная проблема - информационная перегрузка. Если боец одновременно будет слышать сообщения по рации, видеть кучу графиков перед глазами и пытаться следить за окружением, он просто потеряет концентрацию.

Кроме того, разработчики столкнулись с рядом жестких технических требований:

Логистика без привлечения Китая: из-за строгих правил военных контрактов США Anduril пришлось создавать новые цепочки поставок деталей, которые полностью исключают участие китайских компаний.

Суровые условия: очки должны безупречно работать в пыли, во время взрывов и в густом дыму.

Автономность и вес: мощные процессоры требуют больших аккумуляторов, что добавляет вес солдатам, которые и так носят на себе более 45 килограммов снаряжения.

Также ИИ-модели должны работать локально на устройстве, без подключения к сети 5G, которой на линиях боевых столкновений пока нет.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Meta
Новости
В 5 областях Украины начались масштабные проверки из-за угрозы с севера: что важно знать
В 5 областях Украины начались масштабные проверки из-за угрозы с севера: что важно знать
Аналитика
Мигранты или возвращение своих: как Украина планирует закрыть дефицит в 4,5 млн работников
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Мигранты или возвращение своих: как Украина планирует закрыть дефицит в 4,5 млн работников