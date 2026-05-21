Армия США тестирует боевые AR-очки с поддержкой Gemini и Claude: что известно о разработке Anduril

Американская компания Anduril совместно с техгигантом Meta разрабатывает уникальные очки дополненной реальности для военных. Гаджеты позволят управлять боевыми беспилотниками с помощью взгляда и голосовых команд

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на научный вестник MIT Technology Review .

Сейчас инженеры компании работают сразу над двумя параллельными программами военных гарнитур:

Программа SBMC (официальный заказ): контракт на 159 миллионов долларов предусматривает создание специальных очков, которые крепятся на действующие стандартные армейские шлемы. Ранее лидером этого проекта была компания Microsoft, однако ее контракт на 22 миллиарда долларов отменили из-за технической нежизнеспособности устройства.

Проект EagleEye (собственная разработка): Anduril за свои средства создает полностью готовый комплект, где защитный шлем и электронные очки являются одним целым устройством. Военные об этом не просили, однако разработчики уверены, что армия захочет купить именно этот вариант.

Ожидается, что готовые образцы поступят в массовое производство не раньше 2028 года. Вся электроника будет работать на базе фирменной программной платформы Lattice, на интеграцию которой Пентагон уже выделил 20 миллиардов долларов.

Как ИИ помогает солдату на поле боя

Во время выполнения задач очки будут выводить прямо перед глазами бойца интерактивную карту местности, маршруты движения и координаты летающих рядом дронов. Специальное компьютерное зрение автоматически будет распознавать угрозы, например, вражеские грузовики или артиллерию.

Чтобы отдать приказ, солдату достаточно сказать фразу на обычном языке - например, вызвать эвакуацию для раненого. Переводить слова человека в цифровые команды для техники будут ИИ-модели Google Gemini, Llama от Meta и Claude от Anthropic.

Разработчики отмечают, что в перспективе управлять системой можно будет даже без слов - только с помощью отслеживания движений зрачков пользователя и легких прикосновений к корпусу.

Гарнитура для солдат пока не работает с 5G (скриншот: Anduril)

Трудности и критика экспертов

Бывшие военные и аналитики аналитического центра RAND выражают серьезные сомнения относительно пользы устройства в условиях реальной войны. Главная проблема - информационная перегрузка. Если боец одновременно будет слышать сообщения по рации, видеть кучу графиков перед глазами и пытаться следить за окружением, он просто потеряет концентрацию.

Кроме того, разработчики столкнулись с рядом жестких технических требований:

Логистика без привлечения Китая: из-за строгих правил военных контрактов США Anduril пришлось создавать новые цепочки поставок деталей, которые полностью исключают участие китайских компаний.

Суровые условия: очки должны безупречно работать в пыли, во время взрывов и в густом дыму.

Автономность и вес: мощные процессоры требуют больших аккумуляторов, что добавляет вес солдатам, которые и так носят на себе более 45 килограммов снаряжения.

Также ИИ-модели должны работать локально на устройстве, без подключения к сети 5G, которой на линиях боевых столкновений пока нет.