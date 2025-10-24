"Укрзализныця" предупреждает об изменениях движения поездов и задержках из-за обстрелов

"Укрзализныця" сообщила об осложнении движения из-за обстрелов в нескольких регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Из-за массированных обстрелов в нескольких областях Украины движение пассажирских поездов затруднено. Укрзалізниця сообщила о комбинированной транспортировке, резервной тяге и объездных маршрутах, чтобы обеспечить доставку пассажиров и эвакуацию маломобильных лиц и животных.

Кировоградская область

Ночью в результате обстрела была повреждена железнодорожная инфраструктура. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших нет, габарит восстановлен на обоих путях.

Однако из-за обесточенного участка задержались 4 поезда:

№51/52 Одесса - Запорожье;

№127/128 Львов - Запорожье;

№7/8 Харьков - Одесса;

№53/54 Днепр - Одесса.

Среднее время задержки - более 2 часов.

Харьковщина

Из-за ограничений движения поезда в Лозовую следуют переменным маршрутом с задержками.

Например:

Поезд №92/91 Краматорск - Одесса доставлен автобусным сообщением до/от ст. Кегичевка.

Поезд №103/104 Краматорск - Львов изменил маршрут, но осуществлена гражданская эвакуация 19 пассажиров, 2 котов и собаки.

Сегодня объездным маршрутом через Мерефу с задержкой около 2 часов будут двигаться:

№102 Херсон - Краматорск;

№104 Львов - Краматорск;

№712 Киев - Краматорск.

Сумщина

Применяется комбинированная логистика поезд + автобус. Например, пассажиров поезда №787 Терещенская - Киев перевозят автобусами от ст. Кролевец до Конотопа. Далее они садятся в поезд №779 Сумы - Киев.

В "Укрзализныце" отметили, что делают все возможное, чтобы обеспечить безопасную перевозку пассажиров даже в сложных условиях обстрелов.

Там рекомендовали запастись терпением и следить за официальными ресурсами "Укрзализныци".

Также можно проверять пуш-сообщения в мобильном приложении "Укрзализныци" - все изменения движения оперативно сообщаются через него.