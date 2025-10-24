ua en ru
"Укрзализныця" предупреждает об изменениях движения поездов и задержках из-за обстрелов

Украина, Пятница 24 октября 2025 08:06
UA EN RU
"Укрзализныця" предупреждает об изменениях движения поездов и задержках из-за обстрелов Иллюстративное фото: изменение движения поездов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

"Укрзализныця" сообщила об осложнении движения из-за обстрелов в нескольких регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Из-за массированных обстрелов в нескольких областях Украины движение пассажирских поездов затруднено. Укрзалізниця сообщила о комбинированной транспортировке, резервной тяге и объездных маршрутах, чтобы обеспечить доставку пассажиров и эвакуацию маломобильных лиц и животных.

Кировоградская область

Ночью в результате обстрела была повреждена железнодорожная инфраструктура. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших нет, габарит восстановлен на обоих путях.

Однако из-за обесточенного участка задержались 4 поезда:

  • №51/52 Одесса - Запорожье;
  • №127/128 Львов - Запорожье;
  • №7/8 Харьков - Одесса;
  • №53/54 Днепр - Одесса.

Среднее время задержки - более 2 часов.

Харьковщина

Из-за ограничений движения поезда в Лозовую следуют переменным маршрутом с задержками.
Например:

  • Поезд №92/91 Краматорск - Одесса доставлен автобусным сообщением до/от ст. Кегичевка.

  • Поезд №103/104 Краматорск - Львов изменил маршрут, но осуществлена гражданская эвакуация 19 пассажиров, 2 котов и собаки.

Сегодня объездным маршрутом через Мерефу с задержкой около 2 часов будут двигаться:

  • №102 Херсон - Краматорск;
  • №104 Львов - Краматорск;
  • №712 Киев - Краматорск.

Сумщина

Применяется комбинированная логистика поезд + автобус. Например, пассажиров поезда №787 Терещенская - Киев перевозят автобусами от ст. Кролевец до Конотопа. Далее они садятся в поезд №779 Сумы - Киев.

В "Укрзализныце" отметили, что делают все возможное, чтобы обеспечить безопасную перевозку пассажиров даже в сложных условиях обстрелов.

Там рекомендовали запастись терпением и следить за официальными ресурсами "Укрзализныци".

Также можно проверять пуш-сообщения в мобильном приложении "Укрзализныци" - все изменения движения оперативно сообщаются через него.

Напомним, в ночь на 23 октября в Сумах зафиксирован удар беспилотного летательного аппарата по территории железнодорожной станции.

В результате атаки двое работников железной дороги получили ранения. Одного из них, 35-летнего мужчину, госпитализировали в больницу для дальнейшего обследования и оказания медицинской помощи.

