"Укрзализныця" предупреждает об изменениях движения поездов и задержках из-за обстрелов
"Укрзализныця" сообщила об осложнении движения из-за обстрелов в нескольких регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Из-за массированных обстрелов в нескольких областях Украины движение пассажирских поездов затруднено. Укрзалізниця сообщила о комбинированной транспортировке, резервной тяге и объездных маршрутах, чтобы обеспечить доставку пассажиров и эвакуацию маломобильных лиц и животных.
Кировоградская область
Ночью в результате обстрела была повреждена железнодорожная инфраструктура. Пожары оперативно ликвидированы, пострадавших нет, габарит восстановлен на обоих путях.
Однако из-за обесточенного участка задержались 4 поезда:
- №51/52 Одесса - Запорожье;
- №127/128 Львов - Запорожье;
- №7/8 Харьков - Одесса;
- №53/54 Днепр - Одесса.
Среднее время задержки - более 2 часов.
Харьковщина
Из-за ограничений движения поезда в Лозовую следуют переменным маршрутом с задержками.
Например:
-
Поезд №92/91 Краматорск - Одесса доставлен автобусным сообщением до/от ст. Кегичевка.
-
Поезд №103/104 Краматорск - Львов изменил маршрут, но осуществлена гражданская эвакуация 19 пассажиров, 2 котов и собаки.
Сегодня объездным маршрутом через Мерефу с задержкой около 2 часов будут двигаться:
- №102 Херсон - Краматорск;
- №104 Львов - Краматорск;
- №712 Киев - Краматорск.
Сумщина
Применяется комбинированная логистика поезд + автобус. Например, пассажиров поезда №787 Терещенская - Киев перевозят автобусами от ст. Кролевец до Конотопа. Далее они садятся в поезд №779 Сумы - Киев.
В "Укрзализныце" отметили, что делают все возможное, чтобы обеспечить безопасную перевозку пассажиров даже в сложных условиях обстрелов.
Там рекомендовали запастись терпением и следить за официальными ресурсами "Укрзализныци".
Также можно проверять пуш-сообщения в мобильном приложении "Укрзализныци" - все изменения движения оперативно сообщаются через него.
Напомним, в ночь на 23 октября в Сумах зафиксирован удар беспилотного летательного аппарата по территории железнодорожной станции.
В результате атаки двое работников железной дороги получили ранения. Одного из них, 35-летнего мужчину, госпитализировали в больницу для дальнейшего обследования и оказания медицинской помощи.