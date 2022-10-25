В Николаеве задержали предателей, работавших на российских пропагандистов: детали от СБУ
В Николаеве Служба безопасности задержала двух агентов, работавших на пропагандистское издание России. "Блогеры" занимались подготовкой заказных сюжетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
По данным спецслужб, злоумышленники готовили заказные сюжеты, в которых призывали к захвату южного региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации. Для маскировки подрывной деятельности предатели выдавали себя за "блогеров", якобы информирующих граждан о внутренней обстановке в регионе.
"В результате следственно-оперативных мер сотрудники СБУ установили "связных" российской агентуры. Ими оказались несколько представителей информационного агентства кремля "РИА Новости". Именно они определяли тематику пропагандистских материалов, а также сроки их подготовки и передачи в Москву", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, предатели занимались сбором разведданных о местах временной дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах, за что получила финансовое вознаграждение.
По данным следствия, приспешниками врага являются двое местных жителей, которые после начала полномасштабного вторжения были завербованы российскими спецслужбами.
Сейчас обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее Служба безопасности "на горячем" задержала жителя Ровно, который передавал информацию россиянам для нанесения ракетных ударов по городу.
Также сообщалось, что СБУ задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Позже спецслужба опубликовала аудиозаписи его разговоров, где он оправдывал вторжение России на территорию Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.