В Николаеве задержали предателей, работавших на российских пропагандистов: детали от СБУ

В Николаеве Служба безопасности задержала двух агентов, работавших на пропагандистское издание России. "Блогеры" занимались подготовкой заказных сюжетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

По данным спецслужб, злоумышленники готовили заказные сюжеты, в которых призывали к захвату южного региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации. Для маскировки подрывной деятельности предатели выдавали себя за "блогеров", якобы информирующих граждан о внутренней обстановке в регионе.

"В результате следственно-оперативных мер сотрудники СБУ установили "связных" российской агентуры. Ими оказались несколько представителей информационного агентства кремля "РИА Новости". Именно они определяли тематику пропагандистских материалов, а также сроки их подготовки и передачи в Москву ", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, предатели занимались сбором разведданных о местах временной дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах, за что получила финансовое вознаграждение.

По данным следствия, приспешниками врага являются двое местных жителей, которые после начала полномасштабного вторжения были завербованы российскими спецслужбами.