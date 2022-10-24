СБУ опубликовала доказательства сотрудничества с Россией президента "Мотор Сич"

После полномасштабного вторжения России президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев продолжал поставлять врагу двигатели и другие запчасти для ударных вертолетов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу СБУ.

"Даже после полномасштабного вторжения агрессора чиновник, который ранее неоднократно избирался народным депутатом от "Партии Регионов", продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. Тем самым - фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села", - пишет пресс-служба.

Богуслаев оправдывал вторжение России на территорию Украины, а также выражал надежду на то, что врагу удастся остановить наступление наших воинов при освобождении украинских земель. Также не чурался рассуждать о якобы "нацистах" в нашей стране.

"На днях сотрудники СБУ задержали чиновника и одного из работников авиапредприятия и объявили им о подозрениях", - добавляет СБУ.