У Миколаєві затримали зрадників, які працювали на російських пропагандистів: деталі від СБУ
У Миколаєві Служба безпеки затримала двох агентів, які працювали на пропагандистське видання Росії. "Блогери" займалися підготовкою замовних сюжетів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
За даними спецслужб, зловмисники готували заказні сюжети, в яких закликали до захоплення південного регіону та фізичної ліквідації керівництва обласної військової адміністрації. Для маскування підривної діяльності зрадники видавали себе за "блогерів", які нібито інформують громадян про внутрішню обстановку в регіоні.
"В результаті слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ встановили "зв'язкових" російської агентури. Ними виявилося кілька представників інформаційного агентства кремля "РІА Новини". Саме вони визначали тематику пропагандистських матеріалів, а також терміни їхньої підготовки та передачі до Москви”, - розповіли у відомстві.
Крім того, зрадники займалися збором розвідданих про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах, за що отримала фінансову винагороду.
За даними слідства, поплічниками ворога є двоє місцевих жителів, які після початку повномасштабного вторгнення були завербовані російськими спецслужбами.
Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки "на гарячому" затримала жителя Рівного, який передавав інформацію росіянам для завдання ракетних ударів по місту.
Також повідомлялося, що СБУ затримала президента промислового гіганта "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Пізніше спецслужба опублікувала аудіозаписи його розмов, де він виправдовував вторгнення Росії на територію України.
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