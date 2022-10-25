У Миколаєві затримали зрадників, які працювали на російських пропагандистів: деталі від СБУ

У Миколаєві Служба безпеки затримала двох агентів, які працювали на пропагандистське видання Росії. "Блогери" займалися підготовкою замовних сюжетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

За даними спецслужб, зловмисники готували заказні сюжети, в яких закликали до захоплення південного регіону та фізичної ліквідації керівництва обласної військової адміністрації. Для маскування підривної діяльності зрадники видавали себе за "блогерів", які нібито інформують громадян про внутрішню обстановку в регіоні.

"В результаті слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ встановили "зв'язкових" російської агентури. Ними виявилося кілька представників інформаційного агентства кремля "РІА Новини". Саме вони визначали тематику пропагандистських матеріалів, а також терміни їхньої підготовки та передачі до Москви ”, - розповіли у відомстві.

Крім того, зрадники займалися збором розвідданих про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах, за що отримала фінансову винагороду.

За даними слідства, поплічниками ворога є двоє місцевих жителів, які після початку повномасштабного вторгнення були завербовані російськими спецслужбами.