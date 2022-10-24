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Наводил удары по Ровно. СБУ "на горячем" задержала местного жителя

Новина українською →
Ровно, Понедельник 24 октября 2022 12:33
Наводил удары по Ровно. СБУ "на горячем" задержала местного жителя Фото: СБУ "на горячем" задержала жителя Ровно, который наводил вражеские удары по городу (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности "на горячем" задержала жителя Ровно, который передавал информацию россиянам для нанесения ракетных ударов по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным правоохранителей, житель Ровно передавал врагу информацию о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны на территории региона. Злоумышленник также собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры в областном центре и призвал РФ совершить ракетный удар по городу.

Предателя задержали во время попытки очередной передачи разведданных в РФ.

Как рассказали в СБУ, мужчина, после полномасштабного вторжения РФ, создал собственный Telegram-канал, где обнародовал сообщения в поддержку захватчиков и оправдывал их преступления.

"Свои прокремлевские взгляды злоумышленник неоднократно выражал среди окружающих. Таким образом, он пытался найти "единомышленников" для проведения подрывной деятельности против Украины", - отметили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон с поличным. Также у злоумышленника изъяты незарегистрированные боеприпасы к огнестрельному оружию.

Предателю сообщено о подозрении по трем статьям: ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 436-2. Суд уже отправил его подстражу.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич". Его подозревают в работе на Российскую Федерацию.

Позже СБУ опубликовала доказательства его сотрудничества с Россией.

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Ровно ракетный удар
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