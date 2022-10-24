Наводил удары по Ровно. СБУ "на горячем" задержала местного жителя

Служба безопасности "на горячем" задержала жителя Ровно, который передавал информацию россиянам для нанесения ракетных ударов по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

По данным правоохранителей, житель Ровно передавал врагу информацию о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны на территории региона. Злоумышленник также собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры в областном центре и призвал РФ совершить ракетный удар по городу.

Предателя задержали во время попытки очередной передачи разведданных в РФ.

Как рассказали в СБУ, мужчина, после полномасштабного вторжения РФ, создал собственный Telegram-канал, где обнародовал сообщения в поддержку захватчиков и оправдывал их преступления.

"Свои прокремлевские взгляды злоумышленник неоднократно выражал среди окружающих. Таким образом, он пытался найти "единомышленников" для проведения подрывной деятельности против Украины", - отметили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон с поличным. Также у злоумышленника изъяты незарегистрированные боеприпасы к огнестрельному оружию.