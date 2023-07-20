В Николаеве раздались взрывы

В Николаеве, ночью 20 июля, раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Ночью, 20 июля, были слышны взрывы в Николаеве. Воздушная тревога объявлена в южных и центральных областях Украины.
Также сегодня ночью раздавались взрывы в Одессе и Сумах.
Пуски ракет Россией
По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ запустили крылатые ракеты Х-22 с самолетов Ту-22м3 с южного направления. Сообщается о, как минимум, двух сериях пусков.
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