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В Николаеве раздались взрывы

Фото: в Николаеве слышали взрывы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Николаеве, ночью 20 июля, раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Ночью, 20 июля, были слышны взрывы в Николаеве. Воздушная тревога объявлена в южных и центральных областях Украины.

Также сегодня ночью раздавались взрывы в Одессе и Сумах.

Пуски ракет Россией

По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ запустили крылатые ракеты Х-22 с самолетов Ту-22м3 с южного направления. Сообщается о, как минимум, двух сериях пусков.

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НиколаевВзрыв