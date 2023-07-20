В Украине объявили воздушную тревогу: сообщают о пусках ракет с Черного моря

Воздушная тревога объявлена в южных и центральных областях Украины сегодня ночью, 20 июля. В Воздушных силах ВСУ сообщают о пусках ракет в сторону Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о пусках противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области.

Также сообщается, что зафиксирована активность до 8 бортов Ту-22м3, совершающих полет в направлении Черного моря.

В Одесской ОВА призвали не публиковать работу ПВО

"Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО! Не помогайте врагу! Оставайтесь в безопасных местах", - говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Зафиксированы пуски ракет Х-22

По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ запустили крылатые ракеты Х-22 с самолетов Ту-22м3 с южного направления. Сообщается о, как минимум, двух сериях пусков.

Ночная атака на юг Украины 19 июля

Вчера ночью, 19 июля, войска РФ атаковали юг Украины ракетами и дронами-камикадзе. В результате обстрелов были повреждены многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура. Ранения получили более 10 человек.

Оккупанты ударили по зерновым терминалам и инфраструктуре портов "Одесса" и "Черноморск".

В свою очередь в Воздушных силах рассказали об особенностях ракет, которыми Россия массированно атаковала Украину 19 июля.