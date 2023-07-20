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В Сумах раздались взрывы, работает ПВО

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Сумы, Четверг 20 июля 2023 01:35
В Сумах раздались взрывы, работает ПВО Фото: в Сумах раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Ночью, 20 июля, в Сумах во время воздушной тревоги раздались взрывы. Известно о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА в Telegram.

В Сумах слышали взрывы. В областной военной администрации сообщили о работе сил противовоздушной обороны в регионе.

Жителей призывают находиться в укрытиях или соблюдать правила двух стен во время воздушной тревоги.

Массированный обстрел Украины 19 июля

Российская Федерация ночью, 19 июля, совершила масштабную воздушную атаку Украины. Взрывы произошли в Херсоне, Киеве, Кропивницком, Одессе, Николаевской области. Оккупанты использовали ракеты Х-22, "Калибр", "Оникс" и дроны-камикадзе. Украинские силы ПВО сбили 14 ракет и 23 БПЛА.

Наибольшие разрушения в результате российской атаки потерпели Одесса и область. Люди получили травмы, а также пострадали многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура. Около 3 тысяч человек в области остались без света.

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Сумская область Взрыв ПВО
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