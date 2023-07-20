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В Одессе раздались взрывы

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Одесса, Четверг 20 июля 2023 02:16
В Одессе раздались взрывы Фото: в Одессе раздались взрывы ночью 20 июля (facebook com Сергей Крук)
Автор: Максим Шушко

В Одессе раздались взрывы сегодня ночью, 20 июля, во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Суспільне.

В Одессе слышали взрывы. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Жителей призывают находиться в укрытиях или соблюдать правила двух стен во время угрозы.

Российские обстрелы Одессы

Российская оккупационная армия 19 июля массово атаковала Украину ракетами и дронами. Наибольшие разрушения в результате российской атаки потерпели Одесса и область. Люди получили травмы, а также пострадали многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура. Около 3 тысяч человек в области остались без света.

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