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У Миколаєві пролунали вибухи

Фото: в Миколаєві чули вибухи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Миколаєві, вночі 20 липня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Вночі, 20 липня, було чутно вибухи в Миколаєві. Повітряна тривога оголошена у південних та центральних областях України.

Також, сьогодні вночі лунали вибухи в Одесі та Сумах.

Пуски ракет Росією

За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ запустили крилаті ракети Х-22 з літаків Ту-22м3 з південного напрямку. Повідомляється про, як мінімум, дві серії пусків.

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МиколаївВибух