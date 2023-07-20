У Миколаєві пролунали вибухи

У Миколаєві, вночі 20 липня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Вночі, 20 липня, було чутно вибухи в Миколаєві. Повітряна тривога оголошена у південних та центральних областях України.
Також, сьогодні вночі лунали вибухи в Одесі та Сумах.
Пуски ракет Росією
За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ запустили крилаті ракети Х-22 з літаків Ту-22м3 з південного напрямку. Повідомляється про, як мінімум, дві серії пусків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.