В Николаеве подняли тарифы на проезд: сколько будет стоить билет уже с апреля

14:01 22.04.2026 Ср
Самые высокие цены будут действовать для отдаленных районов. Куда поездка обойдется дороже всего?
В Николаеве подняли тарифы на проезд: сколько будет стоить билет уже с апреля Коммунальные автобусы подорожают с апреля, электротранспорт - с мая

Повышение стоимости коснется коммунальных автобусов, троллейбусов, трамваев, а также частных "маршруток". Основной причиной называют подорожание топлива и запчастей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местный ресурс 0512.

Главное:

  • Поэтапное повышение: Новые цены на автобусы и маршрутки действуют с 27 апреля, на электротранспорт - с 4 мая.
  • Стоимость автобусов: Проезд в коммунальных автобусах вырастет до 20 грн.
  • Электротранспорт: Билет в трамвае и троллейбусе будет стоить 15 грн (бумажный) или 12 грн (через QR-код).
  • Маршрутки: Стандартный тариф составит 18-20 грн, в отдаленные районы (Матвеевка, Корениха) - от 25 до 30 грн.
  • Причина: Двукратное подорожание дизельного топлива (с 45 до 86 грн) и рост расходов на запчасти.

Электротранспорт (трамваи и троллейбусы)

Новые тарифы начнут действовать с 4 мая:

  • Бумажный билет - 15 грн;
  • Оплата через QR-код - 12 грн.

Хотя экономически обоснованный тариф сейчас превышает 26 грн, цену удалось сдержать благодаря дотациям из бюджета.

Коммунальные автобусы ("Николаевпастранс")

Стоимость проезда вырастет на 5 гривен. С 27 апреля билет будет стоить 20 грн.

Маршрутные такси

Новые тарифы в частном транспорте также вступают в силу с 27 апреля:

  • дистанция до 10 км - 18 грн;
  • свыше 10 км - 20 грн.

Специальные тарифы для отдаленных районов:

  • Варваровка - 20 грн;
  • Матвеевка и Большая Корениха - 25 грн;
  • Малая Корениха - 30 грн.

Украина начала закачивать "Дружбу" нефтью, транзит ожидается завтра, - Минэкономики Словакии
Украина начала закачивать "Дружбу" нефтью, транзит ожидается завтра, - Минэкономики Словакии
