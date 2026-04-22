В Николаеве подняли тарифы на проезд: сколько будет стоить билет уже с апреля
Повышение стоимости коснется коммунальных автобусов, троллейбусов, трамваев, а также частных "маршруток". Основной причиной называют подорожание топлива и запчастей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местный ресурс 0512.
Главное:
- Поэтапное повышение: Новые цены на автобусы и маршрутки действуют с 27 апреля, на электротранспорт - с 4 мая.
- Стоимость автобусов: Проезд в коммунальных автобусах вырастет до 20 грн.
- Электротранспорт: Билет в трамвае и троллейбусе будет стоить 15 грн (бумажный) или 12 грн (через QR-код).
- Маршрутки: Стандартный тариф составит 18-20 грн, в отдаленные районы (Матвеевка, Корениха) - от 25 до 30 грн.
- Причина: Двукратное подорожание дизельного топлива (с 45 до 86 грн) и рост расходов на запчасти.
Электротранспорт (трамваи и троллейбусы)
Новые тарифы начнут действовать с 4 мая:
- Бумажный билет - 15 грн;
- Оплата через QR-код - 12 грн.
Хотя экономически обоснованный тариф сейчас превышает 26 грн, цену удалось сдержать благодаря дотациям из бюджета.
Коммунальные автобусы ("Николаевпастранс")
Стоимость проезда вырастет на 5 гривен. С 27 апреля билет будет стоить 20 грн.
Маршрутные такси
Новые тарифы в частном транспорте также вступают в силу с 27 апреля:
- дистанция до 10 км - 18 грн;
- свыше 10 км - 20 грн.
Специальные тарифы для отдаленных районов:
- Варваровка - 20 грн;
- Матвеевка и Большая Корениха - 25 грн;
- Малая Корениха - 30 грн.
