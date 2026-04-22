ua en ru
Ср, 22 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

У Миколаєві підняли тарифи на проїзд: скільки коштуватиме квиток уже з квітня

14:01 22.04.2026 Ср
2 хв
Найвищі ціни діятимуть для віддалених районів. Куди поїздка обійдеться найдорожче?
aimg Василина Копитко
У Миколаєві підняли тарифи на проїзд: скільки коштуватиме квиток уже з квітня

Підвищення вартості торкнеться комунальних автобусів, тролейбусів, трамваїв, а також приватних "маршруток". Основною причиною називають подорожчання пального та запчастин.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на місцевий ресурс 0512.

Головне:

  • Поетапне підвищення: Нові ціни на автобуси та маршрутки діють з 27 квітня, на електротранспорт - з 4 травня.
  • Вартість автобусів: Проїзд у комунальних автобусах зросте до 20 грн.
  • Електротранспорт: Квиток у трамваї та тролейбусі коштуватиме 15 грн (паперовий) або 12 грн (через QR-код).
  • Маршрутки: Стандартний тариф становитиме 18-20 грн, до віддалених районів (Матвіївка, Корениха) - від 25 до 30 грн.
  • Причина: Двократне здорожчання дизельного палива (з 45 до 86 грн) та зростання витрат на запчастини.

Електротранспорт (трамваї та тролейбуси)

Нові тарифи почнуть діяти з 4 травня:

  • Паперовий квиток - 15 грн;
  • Оплата через QR-код - 12 грн.

Хоча економічно обґрунтований тариф зараз перевищує 26 грн, ціну вдалося стримати завдяки дотаціям із бюджету.

Комунальні автобуси ("Миколаївпастранс")

Вартість проїзду зросте на 5 гривень. З 27 квітня квиток коштуватиме 20 грн.

Маршрутні таксі

Нові тарифи в приватному транспорті також вступають у силу з 27 квітня:

  • дистанція до 10 км - 18 грн;
  • понад 10 км - 20 грн.

Спеціальні тарифи для віддалених районів:

  • Варварівка - 20 грн;
  • Матвіївка та Велика Корениха - 25 грн;
  • Мала Корениха - 30 грн.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Миколаїв Тарифи Ціни в Україні
Новини
Аналітика
