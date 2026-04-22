У Миколаєві підняли тарифи на проїзд: скільки коштуватиме квиток уже з квітня
Підвищення вартості торкнеться комунальних автобусів, тролейбусів, трамваїв, а також приватних "маршруток". Основною причиною називають подорожчання пального та запчастин.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на місцевий ресурс 0512.
Головне:
- Поетапне підвищення: Нові ціни на автобуси та маршрутки діють з 27 квітня, на електротранспорт - з 4 травня.
- Вартість автобусів: Проїзд у комунальних автобусах зросте до 20 грн.
- Електротранспорт: Квиток у трамваї та тролейбусі коштуватиме 15 грн (паперовий) або 12 грн (через QR-код).
- Маршрутки: Стандартний тариф становитиме 18-20 грн, до віддалених районів (Матвіївка, Корениха) - від 25 до 30 грн.
- Причина: Двократне здорожчання дизельного палива (з 45 до 86 грн) та зростання витрат на запчастини.
Електротранспорт (трамваї та тролейбуси)
Нові тарифи почнуть діяти з 4 травня:
- Паперовий квиток - 15 грн;
- Оплата через QR-код - 12 грн.
Хоча економічно обґрунтований тариф зараз перевищує 26 грн, ціну вдалося стримати завдяки дотаціям із бюджету.
Комунальні автобуси ("Миколаївпастранс")
Вартість проїзду зросте на 5 гривень. З 27 квітня квиток коштуватиме 20 грн.
Маршрутні таксі
Нові тарифи в приватному транспорті також вступають у силу з 27 квітня:
- дистанція до 10 км - 18 грн;
- понад 10 км - 20 грн.
Спеціальні тарифи для віддалених районів:
- Варварівка - 20 грн;
- Матвіївка та Велика Корениха - 25 грн;
- Мала Корениха - 30 грн.
Читайте також про те, що в Києві з 14 березня зросли тарифи на проїзд у деяких маршрутках до 20 гривень. Причиною цього стало здорожчання палива.
Раніше ми писали про те, що у Тернополі з кінця березня запровадили нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Вартість квитків залежатиме від способу оплати.