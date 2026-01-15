В Киеве снова объявляли воздушную тревогу на фоне угрозы дронов

В Киеве и ряде регионов утром объявили воздушную тревогу из-за применения россиянами ударных беспилотников с северного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

По данным Воздушных сил ВСУ, беспилотник мимо Киевского водохранилища летел курсом на Вышгород, и далее курсом на Киев с северного направления.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения вражеских дронов. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности", - отметили в КГВА.

Удары РФ по Киеву

Напомним, что сегодня утром россияне атаковали Киев дронами. Так, во время атаки российских оккупантов обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом. В результате падения разрушена стена на техническом этаже здания.

Спасатели проверили одну из квартир на 15 этаже и обследовали технические этажи. К счастью, жертв или пострадавших нет.

Кроме того, вчера, 14 января, во время утренней атаки российских беспилотников на Киев один из дронов упал на частный дом в Дарницком районе столицы, в результате фасад дома получил незначительные повреждения.

Также 13 января российская армия нанесла очередной массированный удар по Киеву и другим регионам Украины. С самой ночи враг применял различные типы воздушного вооружения - ракеты и ударные дроны. Так, по столице были запущены баллистические ракеты.

После обстрела в Киеве были введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате ночной атаки россиян.