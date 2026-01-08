В Николаеве офицера ТЦК подозревают в избиении военнообязанных

В сообщении говорится, что уже поступило не менее 30 жалоб на неправомерные действия сотрудников Корабельного РТЦК во время проверок военно-учетных документов.

В ГБР отмечают, что такое количество обращений свидетельствует о системном характере нарушений.

"Во время проверки фактов следователи установили, что офицер областного ТЦК и СП, которого привлекли для "усиления" работы Корабельного РТЦК и СП, неоднократно применял физическое насилие к военнообязанным", - рассказали в ГБР.

Офицеру ТЦК было сообщено о подозрении в умышленном причинении телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины).

Ему грозит наказание в виде 850 гривен штрафа, или общественных работ на срок до 200 часов, или до года исправительных работ.