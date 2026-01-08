У Миколаєві офіцера ТЦК підозрюють у побитті військовозобов'язаних

У повідомленні йдеться, що вже надійшло щонайменше 30 скарг на неправомірні дії співробітників Корабельного РТЦК під час перевірок військово-облікових документів.

У ДБР наголошують, що така кількість звернень свідчить про системний характер порушень.

"Під час перевірки фактів слідчі встановили, що офіцер обласного ТЦК та СП, якого залучили для "посилення" роботи Корабельного РТЦК та СП, неодноразово застосовував фізичне насильство до військовозобов’язаних", - розповіли в ДБР.

Офіцеру ТЦК було повідомлено про підозру в навмисному спричиненні тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України).

Йому загрожує покарання у вигляді 850 гривень штрафу, або громадських робіт на строк до 200 годин, або до року виправних робіт.