У Миколаєві офіцера ТЦК підозрюють у побитті військовозобов'язаних

Фото: ДБР у Миколаєві отримала 30 скарг на протизаконні дії військових ТЦК (facebook.com MykolaivOTCK)
Автор: Валерій Ульяненко

Офіцера Корабельного РТЦК Миколаївської області підозрюють у систематичному застосуванні фізичного насильства до військовозобов’язаних під час проведення мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державне бюро розслідувань.

У повідомленні йдеться, що вже надійшло щонайменше 30 скарг на неправомірні дії співробітників Корабельного РТЦК під час перевірок військово-облікових документів.

У ДБР наголошують, що така кількість звернень свідчить про системний характер порушень.

"Під час перевірки фактів слідчі встановили, що офіцер обласного ТЦК та СП, якого залучили для "посилення" роботи Корабельного РТЦК та СП, неодноразово застосовував фізичне насильство до військовозобов’язаних", - розповіли в ДБР.

Офіцеру ТЦК було повідомлено про підозру в навмисному спричиненні тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України).

Йому загрожує покарання у вигляді 850 гривень штрафу, або громадських робіт на строк до 200 годин, або до року виправних робіт.

Нагадаємо, Вознесенське районне управління поліції у Миколаївській області отримало заяву від 40-річного чоловіка про незаконне утримання та побиття військовими одного з ТЦК.

Крім того, в селищі Пулини на Житомирщині стався трагічний випадок із військовозобов’язаним. Після відвідин ТЦК та вручення повістки чоловіку раптово стало зле, він знепритомнів і впав. Медикам врятувати його не вдалося.

Зазначимо, 2 січня на Вінниччині перевірка документів закінчилася нападом на військового ТЦК.

Раніше, 31 грудня, у Харкові чоловік вистрілив у військовослужбовця ТЦК та СП під час перевірки документів та втік з місця події.

