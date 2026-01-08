Мужчина заявил, что его незаконно держали и избивали в ТЦК в Николаевской области: детали

Вознесенское районное управление полиции в Николаевской области получило заявление от 40-летнего мужчины о незаконном удержании и нанесении телесных повреждений военнослужащими одного из ТЦК и СП.

Подробнее о реакции на эту ситуацию правоохранителей и областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), - читайте в материале РБК-Украина ниже.

О чем рассказали украинцам в полиции

Согласно информации отдела коммуникации полиции Николаевской области, во вторник (6 января) в Вознесенское райуправление полиции поступило заявление от 40-летнего мужчины о том, что "в период времени с 25 декабря 2025 года по 6 января текущего года его незаконно удерживали и наносили телесные повреждения военнослужащие одного из ТЦК и СП".

По данному факту следователи райуправления начали уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий в течение длительного времени".

"Сейчас проводится ряд следственных и оперативных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к указанному преступлению", - рассказали украинцам.

Досудебное расследование продолжается.

Реакция Николаевского областного ТЦК

В пресс-службе Николаевского областного ТЦК и СП сообщили, что командованию "известно о данном инциденте".

"Сейчас начато служебное расследование", - сообщили гражданам.

Уточняется, что цель расследования:

объективное выяснение всех обстоятельств происшествия;

установление его реальных участников;

установление степени их вины.

"Мы предоставляем полное и всестороннее содействие правоохранительным органам для установления истины", - подчеркнули в ТЦК и СП.

Отмечается также, что "позиция руководства - однозначная".

"Если в ходе следствия будет доказано, что военнослужащие ТЦК и СП превысили свои полномочия или совершили противоправные действия в отношении гражданина, они понесут самое суровое наказание, предусмотренное законом", - объяснили в областном ТЦК.

В завершение украинцев призвали дождаться результатов служебного расследования и официальных выводов правоохранительных органов.

Публикация областного ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/MOTCKSP)