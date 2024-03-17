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В Николаеве раздались взрывы, есть "прилеты"

Воскресенье 17 марта 2024 14:01
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В Николаеве раздались взрывы, есть "прилеты" Фото: в Николаеве раздались взрывы, есть "прилеты" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Николаеве раздались взрывы во время воздушной тревоги. Предупреждают о "прилете".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Николаеве слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", - пишет издание.

Тем временем Telegram-канал "Николаевский Ванек" предупреждает о прилете.

Официальные лица или военное командование Украины пока никак не комментировали информацию.

Повторный пуск

Глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким подтвердил информацию о "прилете". Также предупредил о повторных вражеских пусках.

"Был прилет по Николаеву. С места, прилетевшего по Одессе. И повторный пуск такой же", - написал Ким.

Повторные взрывы и "прилеты"

"Суспільне" заявило о повторных взрывах в городе.

"2 "прилета" есть", - отметил Ким.

Воздушная тревога в ряде регионов

В 13:54 Воздушные силы Украины предупредили о риске применения баллистического вооружения с востока, а уже через несколько минут заявили о риске и с юга.

Воздушная тревога была объявлена в:

  • Винницкой;
  • Черкасской;
  • Кировоградской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Херсонской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожский;
  • Донецкий;
  • Харьковской;
  • Полтавской;
  • в Сумской областях.

В Николаеве раздались взрывы, есть &quot;прилеты&quot;

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

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