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Россия атаковала Николаев баллистикой, есть пострадавшие, - Ким

Николаев, Воскресенье 17 марта 2024 14:48
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Россия атаковала Николаев баллистикой, есть пострадавшие, - Ким Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты атаковали Николаев 17 марта баллистическим вооружением. В результате обстрела есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

По его словам, россияне атаковали Николаев с того места, что и Одессу в пятницу, 15 марта. Тогда в результате атаки погибли более 20 человек. Как отметил глава ОВА, в том месте у россиян находится две установки, поэтому было два пуска.

Ким подчеркнул, что оккупанты ударили по Николаеву баллистикой.

По предварительным данным, в результате удара по Николаеву пострадали два человека, их состояние - средней тяжести.

Обновлено в 14:55

Виталий Ким сообщил, что количество пострадавших возросло до четырех.

Напомним, сегодня в Николаеве раздались взрывы. Позже последовали повторные взрывы. Местные власти сообщили, что в городе два "прилета".

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов баллистикой с востока и юга. Воздушная тревога была объявлена на востоке, юге, а также в центральных и северо-восточных областях.

Удар по Одессе

В пятницу, 15 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Когда на место обстрела прибыли спасатели и медики, россияне повторно ударили по городу.

Как известно, оккупанты атаковали Одессу баллистическими ракетами "Искандер-М".

Из-за вражеских обстрелов в городе было разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод, автомобили "скорой" и ГСЧС.

По последним данным, в результате атаки пострадали 75 человек, 21 человек погиб. Среди жертв - спасатели, медик и полицейский.

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