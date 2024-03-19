В Украине объявлена масштабная тревога. В чем причина

Во всех регионах Украины сегодня, 19 марта, была объявлена воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского истребителя МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

Как отметили военные, МиГ-31К взлетел с аэродрома "Саваслейка", который находится в Нижегородской области.

Обновлено в 16:55.

В Украине объявлено об отбое воздушной тревоги.

Стоит отметить, что российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину с помощью своих ракет и дронов-камикадзе. В частности, для ударов они используют гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые запускает МиГ-31К.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Атаки России по Украине

Напомним, в результате российской атаки 17 марта на Сумы были повреждены объекты гражданской инфраструктуры города, никто из граждан не пострадал. В администрации отметили, что "ситуация на границе находится под контролем ВСУ".

Также 18 марта в Украине объявляли тревогу также из-за взлета вражеского самолета МиГ.

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