МиГи, "сушки" и Sea King. Какую авиацию дают Украине и будут ли западные истребители

Боевая авиация

Передачу нескольких единиц боевой авиации советского производства страны Евросоюза согласовали еще в марте 2022 года. С тех пор Украина получила несколько самолетов, хотя не все страны-доноры подтверждают свой вклад.

Су-25

Например, согласно мартовским договоренностям Болгария должна была передать 14 боевых самолетов Су-25 в разобранном виде. И, по данным Bloomberg, эти самолеты были закуплены странами НАТО и давно находятся в Украине. В то же время болгарское Минобороны открещивается от данной операции.

Отметим, некоторые союзники предпочитают не говорить публично об оказываемой помощи. И Болгария находится в их числе. В частности, совсем недавно стало известно, что она оказалась "тайным спасителем" Украины, поскольку на раннем этапе российско-украинской войны поставляла снаряды советского производства.

Еще четыре штурмовика Су-25 "Грач" были подарены Северной Македонией. Эти самолеты были куплены у Украины в 2001 году за 4 млн евро и были задействованы в операциях в ходе конфликта между македонцами и албанскими сепаратистами.

Фото: Украина получила четыре Су-25 из Северной Македонии (Macedonian Air Force)

Одноместные дозвуковые штурмовики Су-25 предназначены для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий, а также уничтожения объектов по заданным координатам. Могут уничтожать наземные и надводные цели, а также воздушные - вертолеты и транспортные самолеты.

Общие характеристики:

Максимальная скорость - 984 км/ч

Боевой радиус - 750 км

Дальность полета - 1850 км

Практический потолок - 7000 м

Боевой потолок - 5000 м

Боезапас - 250 снарядов

Максимальный вес вооружения - 4,4 т

Су-25 вооружены неуправляемыми реактивными снарядами и бомбами, есть возможность использовать управляемые ракеты класса "воздух-земля" Х-25МЛ и Х-29Л с полуактивной лазерной наводкой. Кроме того, возможен запуск ракет ближнего действия "воздух-воздух". Отдельно есть 30-мм скорострельная пушка с боезапасом в 250 снарядов. Самолет имеет систему отстрела тепловых ловушек.

По данным из открытых источников, на 2017 год в Украине был 31 самолет Су-25.

МиГ-29

Согласно договоренностям, три европейские страны должны были передать Украине несколько десятков истребителей МиГ-29. В частности, Болгария - 16, Польша - 28 и Словакия - 12 единиц. По состоянию на сегодня нет подтвержденной информации о поставках.

В частности, Словакия еще ведет переговоры с украинской стороной. В прошлом году все ее самолеты МиГ-29 были сняты с боевого дежурства, по последним данным, обсуждается передача 11 единиц.

Подробнее - в материале "Оружие победы. Когда Словакия передаст МиГ-29 и получит ли Украина западные истребители".

Фото: Словакия готовит передачу нескольких МиГ-29 (oryxspioenkop.com)

Что касается Польши, то, по информации The Spectator, США сорвали передачу истребителей МиГ-29 якобы после договоренности с Китаем, который пообещал в ответ сдержать российского диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия. На данный момент известно о поставках запасных частей и боекомплекта от Польши и Германии.

Общие характеристики:

Экипаж - 1-2 человека.

Максимальная скорость - 2450 км/ч

Боевой радиус - 700 км

Практический потолок - 18 000 м

Размах крыла - 11,36 м

Боезапас - 200 снарядов

Пушечное вооружение - ГШ-301.

Подвесное вооружение - Р-60, Р-27, Р-73

По данным из открытых источников, в Украине на начало войны было около 120 МиГ-29. Они активно применяются в отражении российской агрессии.

Вертолеты

Ми-17

Западные союзники поставляют Украине советские вертолеты семейства Ми разных модификаций. В частности, две единицы Ми-35 передала Чехия, несколько Ми-2 поступило от Словакии и Латвии, также ожидаются Ми-8 от Литвы.

Наиболее массовым стал вертолет Ми-17. Около 20 единиц были переданы США в ранних пакетах военной помощи, еще несколько единиц поступят от других партнеров.

Фото: Украина получила от западных союзников вертолеты Ми-17 (wikipedia.org)

Отметим, название Ми-17 - это экспортный вариант Ми-8. Скорее всего, Украина получила вертолеты, которые были закуплены американской стороной для армии Афганистана.

Общие характеристики:

Максимальный взлетный вес - 13 000 кг

Полезная нагрузка - 4 000 кг

Максимальная скорость - 250 км/ч

Вместительность - до 36 десантников

Ми-17 имеют по четыре точки подвески для авиационных пушечных систем, ракет "воздух-земля" или четырех бомб весом 250 кг. Есть до четырех пулеметов калибром 7,62 и 12,7 мм в носовой и кормовой установках.

Украинские военные хорошо знакомы с этими вертолетами.

Sea King

Осенью прошлого года Министерство обороны Великобритании объявило о поставке трех вертолетов Westland WS-61 Sea King. Еще несколько месяцев назад сообщалось, что украинские экипажи прошли обучение, а на днях министр обороны Алексей Резников опубликовал видео одного из этих вертолетов в Украине. На данный момент в стране находятся от 1 до 2 единиц.

Westland WS-61 Sea King - это лицензированная версия американского Sikorsky S-61, построенная компанией Westland Helicopters. Британский министр обороны Бен Уоллес уточнял, что переданные Украине вертолеты будут задействованы в поисковых и спасательных миссиях.

Вертолеты Sea King разрабатывались для выполнения противолодочных боевых задач. Кроме того, есть версия Commando для переброски военных. Среди множества модификаций в случае с Украиной речь идет, скорее всего, о поисково-спасательной версии HAR3. Она имеет современные системы, включая цифровую навигационную.

Получит ли Украина западные истребители

Украинские политики и военные давно говорят о потребности в западной истребительной авиации. И лишь на днях в этом вопросе наметились первые подвижки. В частности, Нидерланды заявили о готовности рассмотреть запрос на самолеты F-16, если таковой поступит от Украины.

"Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставок Украине истребителей F-16, если об этом попросит украинское правительство", - отметил министр иностранных дел Вопке Хукстра.

Фото: в Нидерландах заговорили о возможных поставках Украине истребителей F-16 (wikipedia.org)

Следующая позитивная новость пришла из США. Американский посол при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что администрация Джо Байдена позитивно реагирует на любую помощь украинским войскам и, скорее всего, поддержит идею о передаче истребителей. Это важно в контексте того, что на поставки F-16 потребуется разрешение Вашингтона.

Истребители F-16 были разработаны еще в 1970-х и считаются сравнительно недорогими при своей универсальности. В зависимости от комплектации цены стартуют от 4,5 млн долларов.

Общие характеристики:

максимальная скорость - 2120 км/ч

максимальная высота - 12200 м

размах крыла - 9,45 м

экипаж - 1 человек

Истребители F-16 вооружены 20-мм шестиствольной пушкой, ракетами "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", управляемыми и свободно падающими бомбами.

У президента Украины Владимира Зеленского заявление нидерландской стороны расценили как то, что вопрос поставки западных истребителей фактически разблокирован. Замглавы Офиса президента Андрей Сибига уже отметил, что февральская встреча союзников в формате "Рамштайн" будет посвящена именно авиации.

И, скорее всего, в ближайшее время появятся конкретные новости. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сегодня намекнул, что партнеры уже определили тип самолета, который станет основным боевым в украинской армии.

"Уже фактически определен тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине, и соответствующие сроки подготовки (личного состава, - ред.), - сказал он.

Причем речь идет не только о подготовке экипажей, но и авиационных инженеров. Что касается обучения пилотов, то оно начнется после того, как союзники объявят о своем решении.