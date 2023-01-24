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Тип самолета, который получит Украина, уже определен, - Воздушные силы

Новина українською →
Вторник 24 января 2023 15:22
Тип самолета, который получит Украина, уже определен, - Воздушные силы Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Международные партнеры уже определили тип самолета, который предположительно предоставят Украине для борьбы против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Дать Украине такое оружие как многоцелевой самолет мы просили еще в начале вторжения России. Это понятно, потому что без авиации, без надежного авиационного прикрытия очень трудно вообще проводить какие-либо боевые действия", - сказал он.

Игнат подчеркнул, что тема авиации никогда не сходила с повестки дня. Вопрос поставки самолетов постоянно поднимает высшее военное руководство Украины и руководство Минобороны. Тему также постоянно обсуждают украинские представители в разных международных кругах.

"Уже фактически определен тип самолета, который, вероятно, будет предоставлен Украине, и соответствующие сроки подготовки (личного состава - ред.), - сказал спикер.

Он отметил, что речь идет не только о подготовке летного состава, но и о подготовке авиационных инженеров.

"Это чрезвычайно важная составляющая, без которой нельзя обойтись. Именно поэтому этот процесс не такой простой, как и подготовка инфраструктуры - здесь тоже Министерство инфраструктуры будет приобщаться для того, чтобы подготовить инфраструктуру наших военных аэродромов для приема такой техники. Всеми усилиями делается все для того, чтобы наша мечта перейти на этот самолет осуществилась как можно быстрее", - добавил Игнат.

По его словам, обучение пилотов будет начато тогда, когда будет определен тип самолета, который получит Украина.

Напомним, Игнат отмечал, что американские истребители F-16 могли бы закрыть часть неба от ракетных атак РФ.

Добавим, что в феврале должна пройти следующая встреча по обороне Украины в формате "Рамштайн". Президент Владимир Зеленский призвал на этом заседании обсудить перспективы передачи Украине истребителей F-16.

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