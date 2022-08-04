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Північна Македонія передала Україні штурмовики Су-25, - ЗМІ

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Четвер 04 серпня 2022 19:47
Північна Македонія передала Україні штурмовики Су-25, - ЗМІ Ілюстративне фото: Північна Македонія передала Україні штурмовики Су-25 (flickr by Rob Schleiffert)
Автор: Іван Носальський

Армія Північної Македонії подарувала українським військовим чотири штурмовики Су-25 "Грач". До постачань літаки підготували українські інженери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання МКД.

За інформацією видання, чотири Су-25, які Македонія купила в України в 2001 році за чотири мільйони євро, були передані ЗСУ.

При цьому перед здійсненням поставок в Україну штурмовики відремонтували і перевіряли українські інженери.

МКД спробувало уточнити достовірність інформації про передачу штурмовиків у Міноборони Північної Македонії, але ясної відповіді не послідувало.

"Точні деталі всіх рішень (про передачу Україні літаків - ред.), їх зміст і пояснення будуть розсекречені і опубліковані. Прийняті досі рішення не знижують боєготовність нашої армії", - заявили у відомстві.

Варто зауважити, що передані Україні літаки вже здійснювали кілька бойових вильотів в ході конфлікту в Північній Македонії, який стався між македонцями і албанськими сепаратистами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило інформацію про передачу Україні танків Т-72. Кількість наданої техніки у відомстві не уточнили.

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