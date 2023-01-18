"Тайный спаситель". Welt узнало о значительной помощи Украине от Болгарии

Болгария проводила тайные поставки советских снарядов и топлива Украине на раннем этапе войны, когда наша страна испытывала острую потребность в такой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

По информации издания, когда Украина сильно нуждалась в советских снарядах и топливе, спасение пришло с неожиданной стороны - Болгарии. София на протяжении всего периода пыталась подчеркнуть, что не направляет военную помощь нашей стране из-за большого количества пророссийски настроенных политиков, но это все было только лишь "дымовой завесой".

В Welt подчеркивают, что о такой тайной помощи Украине от Болгарии удалось узнать на основании интервью с бывшим болгарским премьером Кириллом Петковым, его министром финансов Ассеном Василевым и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Журналисты утверждают, что между правительствами Украины и Болгарии не были заключены договора о поставках оружия, вся помощь шла через посреднические компании и ряд государств - Румынию, Венгрию и Польшу, а оттуда в нашу страну.

"По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на начальном этапе войны, поступали из Болгарии", - рассказал Петков.

По данным издания, примечательно, что дизельное топливо, которое поставлялось в Украину из Болгарии, перерабатывалось из российской нефти на заводе, который в то время принадлежал компании из страны-агрессора Lukoil.

"Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива в Украину и временами покрывала 40 процентов потребностей Украины", - отметил Василев.

При этом Кулеба в комментарии изданию подтвердил такую информацию. Он отметил, что в апреле 2022 года Украине грозило отсутствие боеприпасов.

"Мы знали, что на болгарских складах есть большое количество необходимых боеприпасов, поэтому президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) послал меня за необходимыми материалами", - рассказал Кулеба.

Он подчеркнул, что это был "вопрос жизни и смерти", поскольку россияне могли захватить еще больше населенных пунктов и "убить, замучить, изнасиловать" еще больше украинцев.

"Кирилл Петков проявил принципиальность, и я всегда буду ему благодарен за то, что он использовал все свои политические навыки для поиска решения", - заявил Кулеба, отметив, что экс-премьер Болгарии в тот момент решил быть на правильной стороне истории.

При этом в издании добавляют, что все поставки в Украину из Болгарии были профинансированы США и Великобританией.