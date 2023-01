МиГи, "сушки" и Sea King. Какую авиацию дают Украине и будут ли западные истребители

Передачу нескольких единиц боевой авиации советского производства страны Евросоюза согласовали еще в марте 2022 года. С тех пор Украина получила несколько самолетов, хотя не все страны-доноры подтверждают свой вклад.

Например, согласно мартовским договоренностям Болгария должна была передать 14 боевых самолетов Су-25 в разобранном виде. И, по данным Bloomberg, эти самолеты были закуплены странами НАТО и давно находятся в Украине. В то же время болгарское Минобороны открещивается от данной операции.

Отметим, некоторые союзники предпочитают не говорить публично об оказываемой помощи. И Болгария находится в их числе. В частности, совсем недавно стало известно, что она оказалась "тайным спасителем" Украины, поскольку на раннем этапе российско-украинской войны поставляла снаряды советского производства.

Еще четыре штурмовика Су-25 "Грач" были подарены Северной Македонией. Эти самолеты были куплены у Украины в 2001 году за 4 млн евро и были задействованы в операциях в ходе конфликта между македонцами и албанскими сепаратистами.

Фото: Украина получила четыре Су-25 из Северной Македонии (Macedonian Air Force)

Одноместные дозвуковые штурмовики Су-25 предназначены для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий, а также уничтожения объектов по заданным координатам. Могут уничтожать наземные и надводные цели, а также воздушные - вертолеты и транспортные самолеты.

Общие характеристики:

Су-25 вооружены неуправляемыми реактивными снарядами и бомбами, есть возможность использовать управляемые ракеты класса "воздух-земля" Х-25МЛ и Х-29Л с полуактивной лазерной наводкой. Кроме того, возможен запуск ракет ближнего действия "воздух-воздух". Отдельно есть 30-мм скорострельная пушка с боезапасом в 250 снарядов. Самолет имеет систему отстрела тепловых ловушек.

По данным из открытых источников, на 2017 год в Украине был 31 самолет Су-25.

Согласно договоренностям, три европейские страны должны были передать Украине несколько десятков истребителей МиГ-29. В частности, Болгария - 16, Польша - 28 и Словакия - 12 единиц. По состоянию на сегодня нет подтвержденной информации о поставках.

В частности, Словакия еще ведет переговоры с украинской стороной. В прошлом году все ее самолеты МиГ-29 были сняты с боевого дежурства, по последним данным, обсуждается передача 11 единиц.

Фото: Словакия готовит передачу нескольких МиГ-29 (oryxspioenkop.com)

Что касается Польши, то, по информации The Spectator, США сорвали передачу истребителей МиГ-29 якобы после договоренности с Китаем, который пообещал в ответ сдержать российского диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия. На данный момент известно о поставках запасных частей и боекомплекта от Польши и Германии.

Общие характеристики:

По данным из открытых источников, в Украине на начало войны было около 120 МиГ-29. Они активно применяются в отражении российской агрессии.

Западные союзники поставляют Украине советские вертолеты семейства Ми разных модификаций. В частности, две единицы Ми-35 передала Чехия, несколько Ми-2 поступило от Словакии и Латвии, также ожидаются Ми-8 от Литвы.

Наиболее массовым стал вертолет Ми-17. Около 20 единиц были переданы США в ранних пакетах военной помощи, еще несколько единиц поступят от других партнеров.

Фото: Украина получила от западных союзников вертолеты Ми-17 (wikipedia.org)

Отметим, название Ми-17 - это экспортный вариант Ми-8. Скорее всего, Украина получила вертолеты, которые были закуплены американской стороной для армии Афганистана.

Общие характеристики:

Ми-17 имеют по четыре точки подвески для авиационных пушечных систем, ракет "воздух-земля" или четырех бомб весом 250 кг. Есть до четырех пулеметов калибром 7,62 и 12,7 мм в носовой и кормовой установках.

Украинские военные хорошо знакомы с этими вертолетами.

Осенью прошлого года Министерство обороны Великобритании объявило о поставке трех вертолетов Westland WS-61 Sea King. Еще несколько месяцев назад сообщалось, что украинские экипажи прошли обучение, а на днях министр обороны Алексей Резников опубликовал видео одного из этих вертолетов в Украине. На данный момент в стране находятся от 1 до 2 единиц.

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L