МіГи, "сушки" та Sea King. Яку авіацію дають Україні та чи будуть західні винищувачі

Передачу кількох одиниць бойової авіації радянського виробництва країни Євросоюзу погодили ще у березні 2022 року. З того часу Україна отримала кілька літаків, хоча не всі країни-донори підтверджують свій внесок.

Наприклад, згідно з березневими домовленостями Болгарія мала передати 14 бойових літаків Су-25 у розібраному вигляді. І, за даними Bloomberg, ці літаки було закуплено країнами НАТО і вже давно в Україні. Водночас болгарське Міноборони відхрещується від цієї операції.

Зазначимо, деякі союзники вважають за краще не говорити публічно про допомогу. І Болгарія знаходиться серед них. Зокрема, нещодавно стало відомо, що вона виявилася "таємним рятівником" України, оскільки на ранньому етапі російсько-української війни постачала снаряди радянського виробництва.

Ще чотири штурмовики Су-25 "Грач" були подаровані Північною Македонією. Ці літаки були куплені в 2001 році в Україні за 4 млн євро та були задіяні в операціях у ході конфлікту між македонцями та албанськими сепаратистами.

Фото: Україна отримала чотири Су-25 з Північної Македонії (Macedonian Air Force)

Одномісні дозвукові штурмовики Су-25 призначені для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій, а також знищення об'єктів за заданими координатами. Можуть знищувати наземні та надводні цілі, а також повітряні - вертольоти та транспортні літаки.

Загальні характеристики:

Су-25 озброєні некерованими реактивними снарядами та бомбами, є можливість використовувати керовані ракети класу "повітря-земля" Х-25МЛ та Х-29Л з напівактивним лазерним наведенням. Крім того, можливий запуск ракет ближньої дії "повітря-повітря". Окремо є 30-мм швидкострільна гармата з боєзапасом у 250 снарядів. Літак має систему відстрілу теплових пасток.

За даними відкритих джерел, на 2017 рік в Україні був 31 літак Су-25.

Згідно з домовленостями, три європейські країни мали передати Україні кілька десятків винищувачів МіГ-29. Зокрема, Болгарія - 16, Польща - 28 та Словаччина - 12 одиниць. Станом на сьогодні немає підтвердженої інформації про поставки.

Зокрема Словаччина ще веде переговори з українською стороною. Минулого року всі її літаки МіГ-29 було знято з бойового чергування, за останніми даними, обговорюється передача 11 одиниць.

Докладніше - у матеріалі "Зброя перемоги. Коли Словаччина передасть МіГ-29 та чи отримає Україна західні винищувачі".

Фото: Словаччина готує передачу кількох МіГ-29 (oryxspioenkop.com)

Що стосується Польщі, то, за інформацією The Spectator, США зірвали передачу винищувачів МіГ-29 нібито після домовленості з Китаєм, який пообіцяв у відповідь стримати російського диктатора Володимира Путіна від застосування ядерної зброї. На даний момент відомо про поставки запасних частин та боєкомплекту від Польщі та Німеччини.

Загальні характеристики:

За даними з відкритих джерел, в Україні на початок війни було близько 120 МІГ-29. Вони активно застосовують у відбитті російської агресії.

Західні союзники постачають Україні радянські гелікоптери сімейства Мі різних модифікацій. Зокрема, дві одиниці Мі-35 передала Чехія, кілька Мі-2 надійшло від Словаччини та Латвії, також очікуються Мі-8 від Литви.

Найбільш масовим став гелікоптер Мі-17. Близько 20 одиниць було передано США у ранніх пакетах військової допомоги, ще кілька одиниць надійдуть від інших партнерів.

Фото: Україна отримала від західних союзників гелікоптери Мі-17 (wikipedia.org)

Зазначимо, що назва Мі-17 - це експортний варіант Мі-8. Швидше за все, Україна отримала гелікоптери, закуплені американською стороною для армії Афганістану.

Загальні характеристики:

Мі-17 мають чотири точки підвіски для авіаційних гарматних систем, ракет "повітря-земля" або чотирьох бомб вагою 250 кг. Є до чотирьох кулеметів калібром 7,62 та 12,7 мм у носовій та кормовій установках.

Українські військові добре знайомі з цими гелікоптерами.

Восени минулого року Міністерство оборони Великобританії оголосило про поставку трьох вертольотів Westland WS-61 Sea King. Ще кілька місяців тому повідомлялося, що українські екіпажі пройшли навчання, а днями міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео одного з цих гелікоптерів в Україні. На даний момент у країні знаходяться 1 чи 2 одиниці.

Sea King від UK є в його новий kingdom поблизу Black Sea in Ukraine!

Це є сильний реінформації для Українського Navy. Наше співробітництво буде збільшуватися.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas і lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L