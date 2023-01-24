МіГи, "сушки" та Sea King. Яку авіацію дають Україні та чи будуть західні винищувачі

Україна сподівається, що після фактичної згоди партнерів на передачу танків західного зразка наступний крок буде за бойовою авіацією. Причому деякі країни цілком серйозно заявляють про можливість поставок винищувачів F-16.

Про те, яку авіацію вже передали союзники, - у матеріалі РБК-Україна .

Бойова авіація

Передачу кількох одиниць бойової авіації радянського виробництва країни Євросоюзу погодили ще у березні 2022 року. З того часу Україна отримала кілька літаків, хоча не всі країни-донори підтверджують свій внесок.

Су-25

Наприклад, згідно з березневими домовленостями Болгарія мала передати 14 бойових літаків Су-25 у розібраному вигляді. І, за даними Bloomberg, ці літаки було закуплено країнами НАТО і вже давно в Україні. Водночас болгарське Міноборони відхрещується від цієї операції.

Зазначимо, деякі союзники вважають за краще не говорити публічно про допомогу. І Болгарія знаходиться серед них. Зокрема, нещодавно стало відомо, що вона виявилася "таємним рятівником" України, оскільки на ранньому етапі російсько-української війни постачала снаряди радянського виробництва.

Ще чотири штурмовики Су-25 "Грач" були подаровані Північною Македонією. Ці літаки були куплені в 2001 році в Україні за 4 млн євро та були задіяні в операціях у ході конфлікту між македонцями та албанськими сепаратистами.

Фото: Україна отримала чотири Су-25 з Північної Македонії (Macedonian Air Force)

Одномісні дозвукові штурмовики Су-25 призначені для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій, а також знищення об'єктів за заданими координатами. Можуть знищувати наземні та надводні цілі, а також повітряні - вертольоти та транспортні літаки.

Загальні характеристики:

Максимальна швидкість - 984 км/год

Бойовий радіус - 750 км

Дальність польоту - 1850 км.

Практична стеля - 7000 м

Бойова стеля - 5000 м

Боєзапас - 250 снарядів

Максимальна вага озброєння - 4,4 т

Су-25 озброєні некерованими реактивними снарядами та бомбами, є можливість використовувати керовані ракети класу "повітря-земля" Х-25МЛ та Х-29Л з напівактивним лазерним наведенням. Крім того, можливий запуск ракет ближньої дії "повітря-повітря". Окремо є 30-мм швидкострільна гармата з боєзапасом у 250 снарядів. Літак має систему відстрілу теплових пасток.

За даними відкритих джерел, на 2017 рік в Україні був 31 літак Су-25.

МіГ-29

Згідно з домовленостями, три європейські країни мали передати Україні кілька десятків винищувачів МіГ-29. Зокрема, Болгарія - 16, Польща - 28 та Словаччина - 12 одиниць. Станом на сьогодні немає підтвердженої інформації про поставки.

Зокрема Словаччина ще веде переговори з українською стороною. Минулого року всі її літаки МіГ-29 було знято з бойового чергування, за останніми даними, обговорюється передача 11 одиниць.

Докладніше - у матеріалі "Зброя перемоги. Коли Словаччина передасть МіГ-29 та чи отримає Україна західні винищувачі".

Фото: Словаччина готує передачу кількох МіГ-29 (oryxspioenkop.com)

Що стосується Польщі, то, за інформацією The Spectator, США зірвали передачу винищувачів МіГ-29 нібито після домовленості з Китаєм, який пообіцяв у відповідь стримати російського диктатора Володимира Путіна від застосування ядерної зброї. На даний момент відомо про поставки запасних частин та боєкомплекту від Польщі та Німеччини.

Загальні характеристики:

Екіпаж - 1-2 особи.

Максимальна швидкість - 2450 км/год

Бойовий радіус – 700 км

Практична стеля - 18 000 м

Розмах крила - 11,36 м

Боєзапас - 200 снарядів

Гарматне озброєння - ГШ-301.

Підвісне озброєння - Р-60, Р-27, Р-73

За даними з відкритих джерел, в Україні на початок війни було близько 120 МІГ-29. Вони активно застосовують у відбитті російської агресії.

Гелікоптери

Мі-17

Західні союзники постачають Україні радянські гелікоптери сімейства Мі різних модифікацій. Зокрема, дві одиниці Мі-35 передала Чехія, кілька Мі-2 надійшло від Словаччини та Латвії, також очікуються Мі-8 від Литви.

Найбільш масовим став гелікоптер Мі-17. Близько 20 одиниць було передано США у ранніх пакетах військової допомоги, ще кілька одиниць надійдуть від інших партнерів.

Фото: Україна отримала від західних союзників гелікоптери Мі-17 (wikipedia.org)

Зазначимо, що назва Мі-17 - це експортний варіант Мі-8. Швидше за все, Україна отримала гелікоптери, закуплені американською стороною для армії Афганістану.

Загальні характеристики:

Максимальна злітна вага - 13 000 кг

Корисне навантаження - 4 000 кг

Максимальна швидкість - 250 км/год

Місткість - до 36 десантників

Мі-17 мають чотири точки підвіски для авіаційних гарматних систем, ракет "повітря-земля" або чотирьох бомб вагою 250 кг. Є до чотирьох кулеметів калібром 7,62 та 12,7 мм у носовій та кормовій установках.

Українські військові добре знайомі з цими гелікоптерами.

Sea King

Восени минулого року Міністерство оборони Великобританії оголосило про поставку трьох вертольотів Westland WS-61 Sea King. Ще кілька місяців тому повідомлялося, що українські екіпажі пройшли навчання, а днями міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео одного з цих гелікоптерів в Україні. На даний момент у країні знаходяться 1 чи 2 одиниці.

Sea King від UK є в його новий kingdom поблизу Black Sea in Ukraine!

Це є сильний реінформації для Українського Navy. Наше співробітництво буде збільшуватися.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas і lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023

Westland WS-61 Sea King - це ліцензована версія американського Sikorsky S-61, побудована компанією Westland Helicopters. Британський міністр оборони Бен Воллес уточнював, що передані Україні гелікоптери будуть задіяні у пошукових та рятувальних місіях.

Гелікоптери Sea King розроблялися для виконання протичовнових бойових завдань. Крім того, є версія Commando для перекидання військових. Серед багатьох модифікацій у випадку з Україною йдеться, швидше за все, про пошуково-рятувальну версію HAR3. Вона має сучасні системи, включаючи цифрову навігаційну.

Чи отримає Україна західні винищувачі

Українські політики та військові давно говорять про потребу в західній винищувальній авіації. І лише днями у цьому питанні намітилися перші зрушення. Зокрема, Нідерланди заявили про готовність розглянути запит на літаки F-16, якщо надійде від України.

"Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо про це попросить український уряд", - зазначив міністр закордонних справ Вопке Хукстра.

Фото: у Нідерландах заговорили про можливі поставки Україні винищувачів F-16 (wikipedia.org)

Наступна позитивна новина прийшла із США. Американський посол при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що адміністрація Джо Байдена позитивно реагує на будь-яку допомогу українським військам і швидше за все підтримає ідею про передачу винищувачів. Це важливо в контексті того, що на поставки F-16 буде потрібно дозвіл Вашингтона.

Винищувачі F-16 були розроблені ще в 1970-х і вважаються порівняно недорогими при своїй універсальності. Залежно від комплектації ціни стартують від 4,5 млн. доларів.

Загальні характеристики:

максимальна швидкість - 2120 км/год

максимальна висота - 12200 м

розмах крила - 9,45 м

екіпаж - 1 особа

Винищувачі F-16 озброєні 20-мм шестиствольною гарматою, ракетами "повітря-повітря" і "повітря-поверхня", керованими і бомбами, що вільно падають.

У президента України Володимира Зеленського заяву нідерландської сторони розцінили як те, що питання постачання західних винищувачів фактично розблоковане. Заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга вже зазначив, що лютнева зустріч союзників у форматі "Рамштайн" буде присвячена саме авіації.

І, найімовірніше, найближчим часом з'являться конкретні новини. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сьогодні натякнув, що партнери вже визначили тип літака, який стане основним бойовим в українській армії.

"Вже фактично визначено тип літака, який, ймовірно, буде надано Україні, та відповідні терміни підготовки (особового складу, – ред.), - сказав він.

Причому йдеться не лише про підготовку екіпажів, а й авіаційних інженерів. Щодо навчання пілотів, то воно почнеться після того, як союзники оголосять про своє рішення.