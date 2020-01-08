Зеленський відреагував на авіакатастрофу в Ірані

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким пасажирів і членів екіпажу українського літака, який розбився вранці 8 січня в Ірані. Відповідне повідомлення розміщено на Facebook-сторінці президента.

Зокрема, Зеленський зазначив, що українське посольство уточнює списки загиблих і інформацію про обставини трагедії.

"Страшна звістка з Близького Сходу. Сьогодні вранці після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту. За попередніми даними, всі пасажири і члени екіпажу загинули ... Мої щирі співчуття рідним та близьким всіх пасажирів і членів екіпажу", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України підтвердило катастрофу літака МАУ в Ірані. До цього посольство в Ірані повідомило, що збирає списки загиблих пасажирів.

За даними сервісу відстеження положення повітряних суден Flightradar, український літак рейсу PS752 перестав передавати сигнал через 2 хвилини після зльоту. У мережі з'явилися відео, на яких зафіксовано падіння палаючого літака.