Катастрофа українського літака в Ірані: загинули всі пасажири і екіпаж

Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

На місці аварії літака немає шансів знайти живих

В результаті катастрофи українського літака в Ірані загинули всі, хто був на борту лайнера. Про це повідомляє AFP з посиланням на іранський Червоний Півмісяць.

Повідомляється, що глава Служби порятунку Червоного Півмісяця Мортеза Салімі виключає, що при такій катастрофі могли вижити люди.

"Про катастрофу було повідомлено близько 9 години вечора, після чого були відправлені рятувальні команди ... Рятувальники навряд чи знайдуть тих, хто вижив", - підкреслив він.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на місці катастрофи працюють 22 рятувальні команди, на даний момент немає точної інформації про кількість жертв.

Нагадаємо, український літак авіакомпанії МАУ Тегеран-Київ зазнав аварії вранці в середу біля міжнародного аеропорту імені імама Хомейні. Передбачається, що на його борту знаходилися близько 180 осіб.

