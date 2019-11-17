ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МЗС Росії прокоментувало передачу захоплених українських кораблів

Новини » Політика     17.11.2019 - 21:17
МЗС Росії прокоментувало передачу захоплених українських кораблів
Фото: захоплені українські кораблі (mil.in.ua)

У РФ заявили, що ніколи не заперечували можливості повернення українській стороні кораблів

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що РФ "ніколи не заперечувала можливості повернення українській стороні кораблів", захоплених у листопаді 2018 року. Про це повідомляють росЗМІ.

МЗС РФ стверджує, що "ще в червні цього року посольство України було поінформовано про наявні в рамках російського законодавства можливостях, що Київ міг би задіяти для звільнення моряків і кораблів".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українські буксири Sapfir, Titan і Hajdamaka, йдуть зустрічати три захоплених Росією військових корабля, обігнули південний берег окупованого Криму.

Як відомо, захоплені в Керченській протоці українські кораблі передадуть Києву в понеділок, 18 листопада. переданої інформації Прикордонним управлінням ФСБ Російської Федерації з Криму, кораблі будуть передані у відповідності з досягнутими українсько-російськими домовленостями.

17 листопада російські військові почали буксирування з причалу Керченського морського вокзалу українських військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", які в 2018 році були взяті в полон в Керченській протоці.

Пізніше стало відомо, що українські кораблі будуть передані прикордонникам України в Чорному морі в районі мису Тарханкут.

Зазначимо, що Україна відправила буксири та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір" за захопленими Россйской Федерацією в Керченській протоці військовими кораблями.

Українські буксири обігнули ПБК по дорозі за звільненими кораблями У Британії опублікують звіт про втручання Росії у політику після виборів
Новини України Російська Федераціякорабль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся