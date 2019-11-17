Росія виводить захоплені українські кораблі з Керчі

Фото: захоплені українські кораблі (mil.in.ua)

Українські кораблі буксирують в невідомому напрямку

Російські окупаційні сили виводять захоплені в Керченській протоці українські військові кораблі з Керчі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, російські військові почали буксирування з причалу Керченського морського вокзала українських військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу", які в 2018 році були взяті в полон в Керченській протоці.

За даними очевидців, судно "Бердянськ" було взяте на буксир, на його борту помітна залатана пробоїна, отримана під час зіткнення з російськими прикордонниками в Керченській протоці.

Нагадаємо, напередодні російські ЗМІ повідомили про "принципове рішення" Москви повернути захоплені кораблі Україні. Зазначалося, що Київ та Кремль домовилися про повернення кораблів до саміту в нормандському форматі. Однак пізніше МЗС Росії спростувало, що повернення кораблів пов'язане з нормандським самітом та заявило, що Україна може забрати їх у будь-який час.

Пізніше стало відомо, що Україна відправила буксири та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір" за захопленими Росією в Керченській протоці судами. Також була інформація, що з портів Південного, Чорноморська і Одеси за суднами вийшли пошуково-рятувальний корабель "Сапфір", буксири "Титан" і "Гайдамака".

Крім того, радник президента України Андрій Єрмак заявив, що процес повернення захоплених в Керченській протоці кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" знаходиться на фінальному етапі.