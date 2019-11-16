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Україна відправила буксири за захопленими Росією кораблями

Новини » Політика     16.11.2019 - 15:46
Україна відправила буксири за захопленими Росією кораблями
Фото: буксир "Сапфір" (dumskaya.net)

Захоплені кораблі повернуть Україні сьогодні вночі

Україна відправила буксири та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір" за захопленими Росією в Керченській протоці суднами. Про це повідомляє одеське видання "Думская".

За інформацією видання, захоплені малі броньовані артилерійські катери ВМС України "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" сьогодні вночі повернуть українській стороні. Повідомляється, що з портів Южного, Чорноморська та Одеси за ними вийшли пошуково-рятувальний корабель "Сапфір", буксири "Титан" і "Гайдамака".

Також повідомляється, що російська сторона тягне захоплені кораблі з окупованої Керчі в сторону Одеси. Очікується, що передача пройде у відкритому морі приблизно в 60 милях від Одеси в районі кримського мису Тарханкут.

Нагадаємо, напередодні російське видання "Коммерсант" повідомило про "принципове рішення" повернути кораблі Україні. За даними газети, сторони домовилися про передачу кораблів до саміту "нормандської четвірки". У той же час сьогодні МЗС Росії спростував прив'язку до конкретних дат і заявив, що Київ міг забрати їх в будь-який час.

Російські військові захопили кораблі 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки разом з екіпажем, який складався з 24 осіб. В рамках великого обміну полоненими їх передали українській стороні ще у вересні.

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