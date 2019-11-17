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Українські буксири обігнули ПБК по дорозі за звільненими кораблями

Новини » Суспільство     17.11.2019 - 18:01
Українські буксири обігнули ПБК по дорозі за звільненими кораблями
Фото: захоплені українські кораблі (mil.in.ua)

Sapfir, Titan і Hajdamaka обігнули південний берег окупованого Крим

Українські буксири Sapfir, Titan і Hajdamaka, які йдуть зустрічати три захоплених Росією військових кораблі, обігнули південний берег окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на систему Ships.com.ua

Раніше повідомлялося, що з портів "Південне", "Чорноморське" і "Одеса" за кораблями вийшли пошуково-рятувальний корабель Sapfir, буксири.

Українські буксири обігнули ПБК по дорозі за звільненими кораблями

Нагадаємо, захоплені в Керченській протоці українські кораблі передадуть Києву в понеділок, 18 листопада. переданої інформації Прикордонним управлінням ФСБ Російської Федерації з Криму, кораблі будуть передані у відповідності з досягнутими українсько-російськими домовленостями.

17 листопада російські військові почали буксирування з причалу Керченського морського вокзалу українських військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", які в 2018 році були взяті в полон в Керченській протоці.

Пізніше стало відомо, що українські кораблі будуть передані прикордонникам України в Чорному морі в районі мису Тарханкут.

Зазначимо, що Україна відправила буксири та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір" за захопленими Россйской Федерацією в Керченській протоці військовими кораблями.

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