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Захоплені кораблі передадуть Україні 18 листопада

Новини » Суспільство     17.11.2019 - 14:42
Захоплені кораблі передадуть Україні 18 листопада
Фото: захоплені українські кораблі (mil.in.ua)

Кораблі будуть передані у відповідності з досягнутими українсько-російськими домовленостями

Захоплені в Керченській протоці українські кораблі передадуть Києву в понеділок, 18 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За інформацією переданої Прикордонним управлінням ФСБ Російської Федерації з Криму, кораблі будуть передані у відповідності з досягнутими українсько-російськими домовленостями.

"Три українських судна - буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Нікополь" і "Бердянськ" буксируються з порту Керч до узгодженого місця передачі українській стороні, яка відбудеться 18 листопада", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у прикордонному відомстві утрималися від будь-яких подробиць, які стосуються процедури передачі суден.

Нагадаємо, 17 листопада російські військові почали буксирування з причалу Керченського морського вокзалу українських військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", які в 2018 році були взяті в полон в Керченській протоці.

Пізніше стало відомо, що українські кораблі будуть передані прикордонникам України в Чорному морі в районі мису Тарханкут.

Зазначимо, що Україна відправила буксири та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір" за захопленими Россйской Федерацією в Керченській протоці військовими кораблями. Також була інформація, що з портів "Південне", "Чорноморське" і "Одеса" за кораблями вийшли пошуково-рятувальний корабель "Сапфір", буксири "Титан" і "Гайдамака".

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